Gürün'de Depremzede Vatandaşlar İçin TOKİ Konutları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Gürün'de Depremzede Vatandaşlar İçin TOKİ Konutları Tamamlanıyor

Gürün\'de Depremzede Vatandaşlar İçin TOKİ Konutları Tamamlanıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar görenler için TOKİ tarafından başlatılan konutların ilk etabı büyük ölçüde tamamlandı. 2025 yılı içerisinde 164 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

19.11.2024 10:14  Güncelleme: 10:17
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SİVAS'ın Gürün ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri hasar görenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığı ile yapımı başlatılan konutların ilk etabı büyük ölçüde tamamlandı. İkinci etabın da yapılmasıyla 2025 yılı içerisinde 164 konut kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Sivas'ın Gürün ilçesinde de 282 binada ağır hasar oluştu. İlçe afet bölgesi kapsamına alınırken, ağır hasar gören yapılar yıkıldı. Evleri hasar görenler konteynerlere yerleştirildi. Yıkılan binalarla ilgili 500 hak sahibi oluşurken, bunlardan bir kısmı yerinde dönüşüm kapsamında kredi ve hibe alarak kendi evlerini yaptı. 164 kişi ise TOKİ aracılığı ile evlerinin yapılmasını talep etti. Bu doğrultuda ilçenin Suçatı Mahallesi'nde 164 konutluk proje başlatıldı. Proje kapsamında 85 konutluk ilk etap büyük ölçüde tamamlandı. Aynı bölge yakınlarında 79 konutluk ikinci etap için de çalışmalar başladı. Her iki etap, 2025 yılı içerisinde tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edilecek.

'TESLİM EDİLECEK AŞAMAYA GELDİ'

İnşaat çalışmalarını takip eden Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçenin de en üst seviyede etkilendiğini belirterek, "İlçemizde köy ve mahallelerde toplamda 282 ağır hasarlı binamız çıktı. Bunların yıkımları gerçekleştirildi. Toplamda da 500 hak sahibi hemşehrimiz oluştu. Bu 500 hak sahibi hemşehrilerimizden 164 tanesi AFAD üzerinden TOKİ aracılığıyla evlerinin yapılıp teslim edilmesini talep etti. Diğerleri de yerinde dönüşüm yasasından faydalanarak devletten kredi ve hibesini kullanarak kendi arazisinde iş yeri ya da evlerini yaptılar. Şu an burada AFAD üzerinden hak sahibi olan ve TOKİ tarafından evlerinin yapılıp teslim edilmesini isteyen köy ve mahallelerden 164 hak sahibinin binalarının yapıldığı yerdeyiz. Şu an burası 85 konutun yapıldığı ve tamamlanmak üzere olan yer. Yaz döneminde kura ile birlikte hak sahiplerine teslim edilecek aşamaya geldi. Şu anda ince işleri devam ediyor. 79 adet ikinci etap olarak ihalesi yapılan ve çalışmalara başlanan bir inşaat alanımız var. Orada da çalışma sürüyor" dedi.

'YAZ AYLARINDA EVLERİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ'

Çok büyük bir afet yaşanmasına rağmen, kısa sürede depremden etkilenen bölgelerin ayağa kaldırıldığına dikkat çeken Çiftçi, "Depremden bu zamana kadar yaklaşık 1,5 yıl geçti. Ama Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve Hollanda gibi 3-4 ülkenin oturum alanına tekabül eden bir deprem yaşadık. Bu kadar büyük felaketin altından ancak Müslümanlık ve Türklükle yoğrulmuş bu Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milleti altından kalkardı. Biz de Gürün'de depremin izlerinin silindiğini yaşadık ve görüyoruz. Yaz aylarında evleri teslim etmiş olacağız. Rabbim bizleri bir daha böyle afetlerle sınava tabii tutmasın inşallah. Gürün'de deprem sonrası yaraların sarıldığını bu binalarla birlikte görmüş oluyoruz. Onun dışında belediye olarak bizler de depremzede hemşehrilerimizin hem yerinde dönüşüm projesinde hem de TOKİ aracılığıyla yapılan bu binalara bir an önce kavuşmaları adına üzerimize düşen her türlü çalışmayı yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gürün'de Depremzede Vatandaşlar İçin TOKİ Konutları Tamamlanıyor - Son Dakika

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