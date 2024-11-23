Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay\'ın Oğlu Onur Günay\'ın Cenaze Töreni Düzenlendi

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(İZMİR)- Geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında yaşama veda eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay, son yolcuğuna uğurlandı. Günay'ın cenaze töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağa kavuşturuyoruz" dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay(35), son yolcuğuna uğurlandı. 21 Kasım'da tatil için gittiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını Günay için cenaze töreni düzenlendi.

Kahramandere Mahallesi Atiye - Ali Çiçek Camii'nde düzenlen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile Günay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

"İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağa kavuşturuyoruz"

Sağanak yağış nedeniyle cami içerisinde kılınanan cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ailesinin iyiliği için koşturan çok bambaşka bir duygu dünyası olan bir kardeşimdi. Rahatsızlığı vardı, rahatsızlığını dinlemezdi. Şeker hastalığını dinlemezdi. Dinlenmesi lazım dinlenmez, diyet yapması lazım siyaset koşturmacası içinde ona dikkat edemez ve kendini paralarcasına bu parti için koşan bir kardeşimizdi. Bir gün odama girdi. İki tane elinde çerçeve var. Grup başkanvekiliğinden. İki resim tab ettirmiş, dedi ki; 'siyasete girdiğiniz günden bugüne Facebook, Instagram tamamını taradım' dedi. Bu resimler sizin en mutlu ve en hüzünlü fotoğrafınız. Benim odamda bir Soma faciasını simgeleyen bir eser var, bir de Gezi olaylarında kırmızılı kadının eteklerinden Türk bayrağı yapılmış bir İstanbul fotoğrafı var. Ben Soma davası bittiğinde kapının önüne açıklama yaparken gırtlağım düğümlenmiş, gözlerim dolmuştu. O fotoğrafı tab ettirmiş. Bunu Soma'nın altına asın en mutsuz anınız. Gezi olaylarında kırmızılı kadının eteklerinden Türk bayrağı olanın altına da asın dediği fotoğrafta ben varım, eşim var, siyasette kimle koştuysak neredeyse herkesin olduğu bir selfi. 'Bunu da Ekrem Başkan ilk mazbatasını alırken adliyede selfi yapmışsınız, bu da sizin en mutlu fotoğrafınız' dedi. İkisini oraya astı. Sonra üç, dört sene durdu ben her gelene gösterdim. 'İzmir'de bir genç var' dedim. 'Beni benden daha çok tanıyan, beni benden daha çok seven. O yapmış bu ikilemeyi' dedim. Genel Başkan seçildik tabii. Genel Başkan olmamızda da çok emeği var babasıyla birlikte. Benden çok koşturdu. Oda değiştireceğiz. Özel kalemiz dedi ki; ne götürelim? 'Dördünü götürelim' dedim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı odasında onun bundan dört yıl önce tab ettirdiği dört yıldır duvarda duran ve gerçekten siyasetteki en mutlu günüm ve en mutsuz günüm diye o ana kadarki, Onur'un izi orada duruyor. Yine duracak. Çok zor… 3 yaşındaki evladını emanet etti, babasına, annesine, İmran'a, hepimize… İyi ki var, o büyüyecek Onur'un yerini alacak. Ahmet, evin büyük oğlu olmanın sorumluluğunu alacak. Hepimiz onlarla dayanışma içinde olacağız. Bu acı başka türlü sırtlanacak bir acı değil. İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağa kavuşturuyoruz. Bütün İzmir'in, CHP'nin, Günay ailesinin başı sağ olsun. Onlar bugün evlatlarını toprağa veriyorlar ama bilsinler ki Türkiye'nin en büyük ailesinin evladı olarak Onur'un hatırasını gönlümüze basıyoruz, acınızı paylaşıyoruz. Allah sabır versin, Onur'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Başınız sağ olsun."

Onur Günay'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'na defnedilmek üzere camiden ayrıldı.