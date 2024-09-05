HAK-İŞ\'ten Vergi Adaleti İhtiyacı

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HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 'Halklarımız İçin Meydanlardayız' mitinginin 2'ncisini Kocaeli'de gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, yeni vergi düzenlemesiyle ilgili, "Vergilerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Bazı işverenlerden yeni vergiler talep edildi. Hiç vergi vermeyenlere dokunmaya başladılar. Hemen kıyameti kopardılar. Hemen 'Maliye Bakanı istifa etti' diye yalanlar uydurdular. Neden biliyor musunuz? Vergi vermemeye alışmış bunlar; vergi vermek istemiyorlar. Karlarına kar katacaklar, bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsları devam ediyor. Onun için biz diyoruz ki çok kazanan çok vergi versin, az kazanan da az vergi versin" dedi.

HAK-İŞ 'Halklarımız İçin Meydanlardayız' başlığıyla yaptığı mitinglerin ikincisini Kocaeli'de gerçekleştirdi. İzmit ilçesinde bulunan Anıtpark'ta düzenlenen mitinge HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeler katılım gösterdi.

'BÖYLE BİR ADALET İSTEMİYORUZ'

Genel Başkan Arslan, vergilerle ilgili eleştirilerde bulundu. Arslan, "Son 5 yılda milli gelirimiz artıyor, ivme devam ediyor. Aynı zamanda çalışanlar da yoksullaşıyor. Nasıl oluyor bu? Örnek vereyim; 2024 yılında kişi başı milli gelirimiz 10 bin dolardan 13 bin dolara çıktı ama bakıyorsunuz büyümeye rağmen 5 yıl içerisinde emekçilerin, ücretlilerin milli gelirden aldığı pay, 30'lardan 25'lere düştü. Peki sermaye ne oluyor? Sermayeninki 50'den 55'e çıkıyor. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Böyle bir adalet istemiyoruz" dedi.

'VERGİNİN KRİZ DÖNEMİNDE YÜZDE 10 İLE SINIRLANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Vergi sistemine itirazları olduğunu söyleyen Arslan, "Bizdeki vergi sistemi, yakaladığını öpen vergi sistemi. Buna itirazımız var. Biz diyoruz ki, çok kazanan çok versin, az kazanan az versin. HAK-İş olarak vergide adalet istiyoruz. Verginin bizim taleplerimiz olarak kriz döneminde yüzde 10 ile sınırlandırılmasını istiyoruz. Yüksek vergi hepimizin belini büküyor. Ocak ayında 100 lira alıyoruz, temmuza gelince 88 liraya düşüyor. Enflasyon kaybı hariç. Reel olarak değil, rakamsal olarak da düşüyor. Yıl sonuna gelince bu 60 liraya düşüyor. Yani yılın başında 100 lira, yılın sonunda 60 lira. Böyle bir adalet olur mu?" diye konuştu.

'VERGİ VERMEMEYE ALIŞMIŞ BUNLAR, VERGİ VERMEK İSTEMİYORLAR'

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini söyleyen Arslan, "Biz diyoruz ki, vergi dilimlerindeki aralıkları artırın, oranları düşürün, zaten zor geçinen, zaten enflasyon altında inleyen emekçilere nefes aldıralım. İstediğimiz bu ama bakın, bu ülkede geçtiğimiz günlerde bir kanun çıktı. Vergilerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Bazı işverenlerden yeni vergiler talep edildi. Hiç vergi vermeyenlere dokunmaya başladılar. Hemen kıyameti kopardılar. Hemen 'Maliye Bakanı istifa etti' diye yalanlar uydurdular. Neden biliyor musunuz? Vergi vermemeye alışmış bunlar; vergi vermek istemiyorlar. Karlarına kar katacaklar, bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsları devam ediyor. Onun için biz diyoruz ki çok kazanan çok vergi versin. Az kazanan da az vergi versin. Vergi vermeyelim demiyoruz ama verginin adaletle alınmasını istiyoruz. Bizim vergi vererek toplanan vergiler yüzde 36. Dolaylı vergiler KDV dahil yüzde 66. Zaten bu ülkenin bütçesinin büyük çoğunluğunu herhalde biz sağlıyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki vergide adalet olsun, Az kazanan az versin, çok kazanan çok versin" dedi.

'BU VERGİ NEREYE GİDİYOR'

Arslan son olarak, "Örneğin Almanya'da bir işçi bekarsa farklı bir vergi oranı ödüyor, evliyse farklı. Bir çocuk varsa farklı. Dolayısıyla aile yükümlülüklerine göre orada vergiler değişiyor. 4 çocuğunuz varsa siz, vergi indirimleriyle Almanya'da bir ay yaşayabiliyorsunuz. Biz de öyle değil. Bekar işçimiz de 4 çocuklu işçimiz de aynı vergiyi veriyor. Bunu da ortadan kaldıralım istiyoruz. Dolayısıyla HAK-İŞ'in çalışmasının bütün bu ayrıntılarını kamuoyuyla da paylaştık. Vergiyi toplamak önemli ama bu vergi nereye gidiyor? Vergiyi topladınız, eğer bu vergi birilerine bir şekilde teşviklerle gidiyorsa bu da doğru değil. O zaman verginin hakkaniyetli olarak toplandığı gibi dağıtımını da yapmamız gerekiyor. Onun için bu mitinglerin birinci temel ögesi vergi. Vergi sistemini adil bir noktaya taşımamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),