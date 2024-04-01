HAKKARİ SON

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 68,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|% 78,23
|28.156
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 10,88
|3.915
|CHP
|UĞUR TAŞKENT
|% 3,23
|1.162
|YENİDEN REFAH
|AYHAN KAPLAN
|% 3,12
|1.122
|HÜDA PAR
|ABDULLATİF DURNA
|% 1,87
|674
|GELECEK PARTİSİ
|VEDAT HALİFEOĞLU
|% 0,7
|251
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH BAYHAN
|% 0,44
|159
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN YIKAR
|% 0,42
|150
|SAADET
|KUDBETTİN YILMAZ
|% 0,42
|150
|HKP
|ÇİĞDEM KELEŞ
|% 0,36
|131
|BTP
|FARUK BALA
|% 0,33
|119
Kaynak: AA
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