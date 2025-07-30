HARMANCIK'TAN YENİDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da çıkan ve 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Harmancık'ta Yeniden Yangın Başladı - Son Dakika
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