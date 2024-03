DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Erdoğan\'ın sözlerine yanıt verdi

Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kürt kardeşlerimizin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz" sözlerine "Hadi oradan Erdoğan... DEM Parti halkları özgürleştiren DEM Parti şu güzelim ağacı ile köklerini Anadolu ve Mezopotamya topraklarından devrimcilerden yurtseverlerin mücadelesinden almış bir partidir. DEM Parti 72 milletten herkese aynı nazardan bakan bir partidir. Bizler kimsenin iradesine ipotek koymayız. Bizde adalet, özgürlük, eşitlik var. ama AKP'de ne var? Tek adam rejimi var. Bütün Türkiye'yi bir tek adam mahkum etmek istediler. Bütün Türkiye'yi saraydan tıpkı bir padişahlık sistemi gibi yönetmek istediler ve biz buna karşı çıktık. Demokrasi dedik. Milyonlarca Kürt'ün iradesine kayyım atamak ipotek değil de nedir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Silopi'de mitinginde seçmenlere seslendi. Hatimoğulları, "Kürdistan'ın dört bir yanında AKP'nin bu bitmeyen Bizans oyunları devam ediyor. AKP'nin hileyle, hurdayla seçim kazanma faaliyetleri devam ediyor ama bizler bu kez hırsızların hepsini suçüstü yakalayacağız. Şırnak merkez başta olmak üzere, Şırnak'ın birçok belediyesine bunların kayyIm seçmen gönderdiklerini biliyoruz, bu kayyım seçmenlerin çoğu asker ve polisten oluşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ve Batman'da DEM Parti'ye yönelik eleştirilerine de yanıt vererek, şöyle devam etti:

"Buradan, bütün Türkiye halklarına ilk kez şu bilgiyi paylaşmak istiyorum, biliyorsunuz bu kayyımcu anlayış Kürdün iradesini çalan bu anlayış ne yapmış biliyor musunuz? Hazro'da bizden belediye eş başkanı olan bir kişiyi kayyım atandıktan sonra oradaki belediye eş başkanlarından birisini bir biçimde yanlarına çekiyorlar. Bu seçimde bu zat AKP'nin adayı, yuh sana AKP. Adeta Erdoğan ve AKP, saray ve şürekası ve işbirlikçileri resmen şöyle diyorlar, 'ben varsam her şey mübah, ben yoksam her şey günah' biz de onlara diyoruz ki, 'bir toplumda adalet varsa, özgürlük varsa, eşit kardeşlik varsa o zaman halklar için her şey o zaman mı olur' Halklarımız adına taleplerimiz budur ama AKP günah işlemeye devam ediyor. Hırsızlığa devam ediyor. Hırsızlığı sadece belediyelerde, Kürt halkının iradesini tanımayarak atadığı kaymakam ve valilerle bizleri yönetmeye kalkarak en büyük hırsızlığı zaten yapıyor.

Kürdistan'ın kalbine gidiyor Erdoğan. Dün yaptığı mitingi biliyorsunuz. Amed ve Batman mitingini gerçekleştirdi. Özellikle Amed'de şu sözleri sarf ediyor, diyor ki, 'Bu kardeşinize oy vermediniz, biz de düşünüyoruz' diyor. E sen tabii Amed'e gelip oy mu istiyorsun Erdoğan. Seçim propagandası olarak ne yapıyor biliyor musunuz? Amed'e gitmiş Irak'ta yaptıkları savaş zirvesini anlatıyor. Kürt halkını nasıl katledeceklerini anlatıyor, sınır ötesi operasyonları anlatıyor. Kürde diyor ki, 'ben sana savaş vadediyorum ama sen bana oy vermiyorsun' dercesine aklını yitirmiş bunlar aklını.

"HADİ ORADAN ERDOĞAN"

Bunlarda sınır tanımayan Kürt düşmanlığı hadsafhada devam ediyor. Bu sınırdan bir kez daha diyoruz ki savaşa geçit vermeyeceğiz. Bizler onurlu bir barış için mücadele ettik. Kürt halkı onurlu bir barış için mücadele ediyor. Az mı bedel ödediniz halkımız, az mı gözyaşı döküldü bu topraklarda. Artık yeter diyoruz, barış diyoruz.

Yine Erdoğan aynı mitingde şöyle konuşmuş. DEM Parti halkın iradesine 'ipotek' koyuyormuş. Hadi oradan Erdoğan. DEM Parti halkları özgürleştiren DEM Parti şu güzelim ağacı ile köklerini Anadolu ve Mezopotamya topraklarından devrimcilerden yurtseverlerin mücadelesinden almış bir partidir. DEM Parti 72 milletten herkese aynı nazardan bakan bir partidir. Bizler kimsenin iradesine ipotek koymayız. Bizde adalet, özgürlük, eşitlik var. ama AKP'de ne var? Tek adam rejimi var. Bütün Türkiye'yi bir tek adam mahkum etmek istediler. Bütün Türkiye'yi saraydan tıpkı bir padişahlık sistemi gibi yönetmek istediler ve biz buna karşı çıktık. Demokrasi dedik. Milyonlarca Kürt'ün iradesine kayyım atamak ipotek değil de nedir.

"AKP- MHP İTTİFAKI JİTEMCİLERLE EL ELE VERMİŞ"

Birçok devrimci ve yurtseverin kanına giren, yargısız infazlarla onları katledenler, şimdi JİTEM ittifakı kurmuş olan bu AKP-MHP ittifakı JİTEM'cilerle el ele vermiş. Kürdistan'ı nasıl alırız? Kürdistan belediyelerin nasıl alırız diye bakanlar, hırsızlılar halkın iradesine ipotek koymuyorlar da ne yapıyorlar. Eş başkanlık sistemimize saldıranlar kadınların katledilmesine göz yumanalar kadın düşmanları kadınları iradesine ipotek koymuyor da ne yapıyor?

İnanın bu ramazan ayında insanlar doğru düzgün bir iftar sofrası bile kuramıyorlar. Sen halkın ekmeğine ipotek koydun Erdoğan ve bu halk adil ekonomi için mücadele etmek için devam edecek. Seni sandıklara gömecek Erdoğan.

Kürt sorununun ve barışın demokratik yöntemlerle çözülmesindeki ısrarımızı bizler sürdürüyoruz. Ama bu talebimiz asla ve asla bir seçime kurban edilecek sıradan bir talep değildir. Bizler seçimden önce de bu taleplerde bulunduk mücadelesini verdik. Seçimden sonra da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Kürt halkının sorunlarının çözülmesi için bizler mücadele etmeye devam edeceğiz."