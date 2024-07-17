Haziran Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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Haziran Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları Azaldı

Haziran Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında Türkiye genelinde 79 bin 313 konut satışı gerçekleşti. Konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. İkinci el konut satışları ise yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu. Ayrıca, yabancılara yapılan konut satışları da yüzde 45,1 azaldı ve bin 440 olarak gerçekleşti.

17.07.2024 10:38
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistikleri haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde haziran ayında 79 bin 313 konut satılırken, konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleri haziran ayı verilerine göre Türkiye genelinde 79 bin 313 konut satışı yapıldı. Konut satışının en fazla olduğu iller, 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-haziran döneminde yüzde 3,7 azaldı

Konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 72 bin 500 konut el değiştirdi

Verilere göre, Türkiye genelinde diğer konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,4 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

İlk el konut satış sayısı 25 bin 425 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,1 olurken, ilk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 173 bin 324 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 53 bin 888 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,9 olurken,. ikinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 azalışla 371 bin 750 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Haziran ayında bin 440 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu. Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, İran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haziran Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları Azaldı - Son Dakika

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