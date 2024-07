Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Türkiye turnesine çıkıyor

Güncel

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, yıl sonunda Türkiye turnesine çıkacak.

Sanatçı, Black Label Events'in katkılarıyla 17 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta Ankara, 20 Aralık'ta ise İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Müziğini caz, pop ve indie etkileriyle harmanlayan Kovacs, 2014'te yayımladığı "My Love" şarkısının ardından, 2015'te "Shades of Black", 2018'de "Cheap Smell", 2023'te ise Child of Sin" adlı albümleri müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı ayrıca "The Devil You Know", "Sugar Pill", "Cheap Smell", "Black Spider", "It's the Weekend", "Mama&Papa", "Snake Charmer", "You Again", "Crazy", "Tutti Frutti Tequila", "Not Scared of Giants", "Bang Bang", "Fragile", "Goldmine" ve "Child of Sin" adlı single eserlere de imza attı.