Hürmüz Boğazı'nda Anlaşmaya Yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Anlaşmaya Yakın

Hürmüz Boğazı\'nda Anlaşmaya Yakın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'nda Umman ile deniz taşımacılığı anlaşmasına yakın olduklarını belirtti.

(ANKARA) - İran, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığına ilişkin Umman'la yeni bir güzergah konusunda anlaşmaya "çok yakın" olduklarını ancak boğazın yeniden ulaşıma açılmasının ABD'nin İran'a tazminat ödemesi, saldırıların durdurulması ve yaptırımların kaldırılması gibi ek koşullara bağlı olduğunu bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha saldırdığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir deniz taşımacılığı güzergahı konusunda anlaşmaya "çok yakın" olduğunu bildirdi. Arakçi, ancak bu anlaşmanın boğazın yeniden ulaşıma açılması için tek başına yeterli olmayacağını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakıer Zülkadr de ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin sona erdirilmesi, saldırıların durdurulması, Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki müttefiklerine yönelik saldırıların sonlandırılması, İran'a yönelik abluka ve yaptırımların kaldırılması ile İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması gibi talepleri sıraladı.

İran ile Umman'ı birbirinden ayıran Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir anlaşma açısından kritik görülüyor.

UMMAN: MÜZAKERELER "OLUMLU VE YAPICI"

Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik ve sorumlusunu belirtmediği saldırıları kınadı. Umman Dışişleri Bakanlığı, İran'la boğazdaki deniz taşımacılığına ilişkin düzenlemeler konusunda yürütülen müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu bildirdi. Bakanlık, tüm tarafların çıkarlarını gözeterek müzakereleri ve sağlanan ilerlemeyi etkileyebilecek eylemlerden kaçınılmasının önemini vurguladı.

Arakçi de Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut trafik ayırma düzeninin artık Tahran tarafından kabul edilmediğini belirterek, kalıcı güzergaha ilişkin teknik ve hukuki meseleler çözülene kadar İran'ın Umman'la geçici bir güzergah üzerinde görüştüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da anlaşmaya varılması için "şu anın en uygun zaman" olduğuna inandığını belirtti. Pezeşkiyan, ülkede "uyum, güç ve birlik" bulunduğunu ve İran'ın savaşta "galip ve güçlü" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

BAE: "İRAN BİR GEMİYE DAHA SALDIRDI"

BAE, İran'ın ülkenin devlet petrol şirketine bağlı bir gemiye Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında füzeyle saldırdığını açıkladı. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da bir geminin kimliği belirsiz bir merminin isabet etmesi sonucu alev aldığını, ancak yangının söndürüldüğünü ve çevresel bir zarar bildirilmediğini duyurdu.

İran makamlarından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD: "ANLAŞMA SONRASI ABLUKA KALDIRILABİLİR"

ABD yönetimi son haftalarda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin açıklamalar yaptı. Ancak İran, görüşmelerin sürdüğü yönündeki açıklamaları daha önce reddetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, normal petrol trafiğinin yeniden başlaması için İran ile Umman arasında yakında bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söyledi. ABD'li yetkili, ticari gemilerin engelsiz geçişini yeniden sağlayacak anlaşmanın açıklanmasının ardından ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını belirtti, ABD'nin atacağı adımların İran'ın taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olacağını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise mevcut ablukanın başlamasından bu yana insani yardım taşıyan 30'dan fazla geminin geçişine izin verildiğini açıkladı. CENTCOM, ABD güçlerinin 53 gemiyi geri çevirdiğini, iki gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve iki gemiye çıktığını bildirdi.

İran'da çatışmaların şubat ayında başlamasından bu yana gıda ve diğer temel ihtiyaçların fiyatlarının hızla arttığı belirtilirken, Pezeşkiyan, temel ürünlerin ithalatında yaşanan sorunlardan ABD'yi sorumlu tuttu.

İRAN: HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI ABD'NİN KOŞULLARI KABUL ETMESİNE BAĞLI

İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının, Washington'ın İran'ın koşullarını kabul etmesine bağlı olduğunu ve bunun İran-Umman müzakereleriyle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Devrim Muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın Tasnim haber ajansına göre, "ABD, İran'ın koşullarını kabul ettiğinde Hürmüz Boğazı kesinlikle yeniden açılacak" dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de boğazın yeniden açılmasının ABD'nin İran'a tazminat ödemesi dahil olmak üzere diğer koşullara bağlı olduğunu belirtti.

ANLAŞMA İRAN'A KONTROL YETKİSİ VEREBİLİR

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak ve iki bölgesel yetkili, İran ile Umman arasında önerilen anlaşmanın, Körfez'e giren gemiler üzerinde Tahran'a kontrol yetkisi verebileceğini bildirdi. Kaynaklar, söz konusu düzenlemenin İran'a yönelik şimdiye kadarki en büyük tavizlerden biri olacağını belirtti. ABD'li yetkililer ise dünyanın en önemli ticaret güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'na erişimin İran tarafından kontrol edilmesini kabul etmeyeceklerini defalarca ifade etti.

İran, çatışmaları petrol tankerlerinden geçiş ücreti talep etmesini gerekçelendirmek için kullandı. Bu uygulama ve izni olmadan boğazdan geçmeye çalışan gemilere ateş açılması, küresel deniz taşımacılığını ciddi şekilde aksatırken enerji fiyatlarının yükselmesine ve enflasyonun artmasına yol açtı.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Anlaşmaya Yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı
Yargıtay’dan emsal karar Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
Vapurda skandal görüntü Şort giyen genç kıza bastonla vurdu Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu
ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
11:04
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
07:15
Rus askerleri ölümle burun buruna Kamikaze dronu böyle durdurdular
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
07:03
Bu bir ilk İran’ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 15:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Anlaşmaya Yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.