İBB Başkanı İmamoğlu: 15 Temmuz'dan Ders Çıkartılamadı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu: 15 Temmuz'dan Ders Çıkartılamadı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının önünde 15 Temmuz'da şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un darbeci örgütünün yılların ürünü olduğunu ve bu olaydan yeterince ders çıkartılamadığını belirtti. İmamoğlu, darbe girişimine karşı mücadele eden vatandaşları selamlarken, terör örgütünün devletin içerisine nasıl yayıldığını vurguladı.

15.07.2024 12:59
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SARAÇHANE'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının önünde 15 Temmuz'da şehit olanlar için anma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki bugün itibari ile 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Hepimiz biliyoruz; 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür. Uzun yıllar, bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığında şehit olanlar için tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin, CHP Grup Başkan Vekili Ülkü Sakalar, gaziler ve şehit yakınları da katıldı. Törende Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Temmuz ülkemizin en kara günlerinden birisidir. Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi, tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumumuzun önünde, burada yaşanmıştır. Başta burada olmak üzere; memleketimizin farklı noktalarında bu hain darbe girişimine karşı mücadele eden, müdahale eden, partili-partisiz, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun, karşı duran her vatandaşımızı buradan saygıyla selamlarken şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de minnet duyduğumuzu belirtmek isterim. Şunu söylemek lazım; Gazi Meclisi'mizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütü ile karşı karşıya kalmıştık" dedi.

İMAMOĞLU: BU ASLINDA GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ CEPHESİDİR

İmamoğlu, "15 Temmuz her siyaset, siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını, net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir. Ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen tüm partilerin ortak hareket etmeleri, darbeye karşı çok net bir tavır göstermeleri ve aynı şekilde ve aynı metinle bütün milletimize seslenmeleri de demokrasinin ne kadar zemininin sağlam olduğunun ve milletimizin ona ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığının özetidir" diye konuştu.

İMAMOĞLU: 15 TEMMUZ'DAN DERS ÇIKARTILMADI

İmamoğlu, terör örgütünün uzun yıllardır devletin içerisine yayıldığının altını çizerek, "Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden de ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibari ile 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanların, darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların, gerekli öz eleştiri yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumlulukları ile ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim. Hepimiz biliyoruz; 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o, onlarca yıla geri dönerek, bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici bir güne, acı bir güne ve yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar, bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.

"14 VATANDAŞIMIZ DA BURADA ŞEHİT OLDU"

AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, "Bu hain darbe girişimi ülkemizi Türkiye'mizi durdurma, işgal etme ve emperyal güçlere sunma projesiydi. Erkek, kadın, polis, asker tam 251 şehit verdik, binlerce yaralımız var. Değerli arkadaşlar üzülerek ifade etmek isterim ki; bu mekanda ülkesi için, vatanı için, belediyesini savunmaya gelen 14 vatandaşımız şehit oldu. Yüzlerce vatandaşımız gene bu mekanda gazi oldu, yaralandı. Bu hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. Değerli arkadaşlar milletimizin feraseti ve cesaretiyle sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve dik duruşuyla bu hain darbe girişimi engellendi" dedi.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY EGEMENLİĞİN MİLLETE AİT OLDUĞUDUR"

CHP Grup Başkan Vekili Ülkü Sakalar ise, milletin egemenliğine vurgu yaparak, "Maalesef ülkemiz 101 yıllık Cumhuriyet tarihinde sıkça darbeler yaşadı. Bazılarımızın çocukluğu, bazılarımızın gençliği darbeler tarihini dinlemekle geçti. Ancak bizlerin görevi, çocuklarımıza darbeler tarihini anlatmak değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal kurumlarını korumak olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin kurulduğu gün, 1920 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasası defalarca değişti ama değişmeyen tek şey; 1921 Anayasası yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan bu yana, egemenliğin millete ait olduğudur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, başkanlık binası önünde bulunan 'Şehitler Panosuna karanfil bırakılarak dualar okundu.

İBB Başkanı İmamoğlu: 15 Temmuz\'dan Ders Çıkartılamadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu: 15 Temmuz'dan Ders Çıkartılamadı - Son Dakika

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