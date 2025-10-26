İBB\'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 25 derece olması beklenirken yeni haftada sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

METREKAREYE 30 KG YAĞIŞ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

SALI GÜNÜNE KADAR

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ,Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.