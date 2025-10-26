İBB'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı

İBB\'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı
26.10.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da pazartesi kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor, vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 25 derece olması beklenirken yeni haftada sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

METREKAREYE 30 KG YAĞIŞ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

SALI GÜNÜNE KADAR

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.

Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ,Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, istanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, Yaşam, AKOM, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok 158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

11:52
Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi başladı İşte ilk sözleri
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
10:58
Ekrem İmamoğlu ’’casusluk’’ soruşturmasında ifade vermek için adliyede
Ekrem İmamoğlu ''casusluk'' soruşturmasında ifade vermek için adliyede
10:45
MHP “Meloni yasası“ için harekete geçti Teklif önce Bahçeli’ye sunulacak
MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak
10:24
AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilk yorum
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum
10:10
20 yıllık hayal gerçek oldu Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti
09:46
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
09:34
Fatih Ürek’ten korkutan açıklama Sevenleri hastaneye akın etti
Fatih Ürek'ten korkutan açıklama! Sevenleri hastaneye akın etti
09:21
Terör örgütü PKK, Türkiye’den tamamen çekildi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
09:15
Türkiye’nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi
08:07
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
07:43
Ünlü oyuncu “Filistin kırmızı çizgim“ diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu "Filistin kırmızı çizgim" diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 12:12:22. #7.11#
SON DAKİKA: İBB'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.