İBB Başkanı İmamoğlu, Sultangazi'de yeni bir Kent Lokantası açtı

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: SADIK KARAKULOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı İBB Kent Lokantalarının 11'incisini Sultangazi'de açtı. Vatandaşların yoğun ilgisi, Kent Lokantası açılışını mini mitinge dönüştürdü. Vatandaşlara lokantanın önündeki yükseltiden seslenen İmamoğlu, "Biz, milletin parasını millete dağıtıyoruz. Milletin vicdanını, milletin adaletini koruyoruz. Öğrencilerimizi koruyoruz. Gençlerimizi koruyoruz. Çocuklarımızı koruyoruz. Kreşler açıyoruz. Emeklilerimizi koruyoruz. Onun için biz diyoruz ki; sizin hak ettiğiniz yönetim biziz, biz. Biz sizin hak ettiğiniz yönetim olmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını, milletimize hak yoluyla dağıtmaya da devam edeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne hızlı bir tempoyla başladı. Sabah saatlerinde Halk TV canlı yayınına çıkan İmamoğlu, Zeytinburnu'ndan Sultangazi'ye geçerek, Gazze yardım TIR'larını uğurladı. Aynı ilçenin Yunus Emre Mahallesi'ne geçen İmamoğlu, "Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni"ne katıldı. İmamoğlu'nun Gazi Cemevi ziyareti, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüştü. Cemevinin ardından Sanko Oto Sanayi Sitesi yönetimiyle bir araya gelen İmamoğlu, İBB'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde konumlandırdığı Sultangazi Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi.
İMAMOĞLU'NA CEMEVİ ZİYARETİ VE KENT LOKANTASI AÇILIŞINDA BÜYÜK İLGİ
İBB böylece, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşların kaliteli, uygun fiyatlı yemeğe ulaşabilmesini sağlamak için açtığı Kent Lokantalarının sayısını 11'e çıkardı. CHP milletvekilleri Yunus Emre, Yüksel Mansur Kılınç ve CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir'in eşlik ettiği İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Kent Lokantası'na geldi. Lokanta kapısı önündeki yükseltiye çıkan İmamoğlu, her ilçeye Kent Lokantası açma hedeflerinin olduğunu açıkladı.
VATANDAŞLARA, LOKANTA ÖNÜNDEN SESLENDİ: MİLLETİMİZİN HAKKINI, MİLLETİMİZE HAK YOLUYLA DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Açılışını yaptıkları Sultangazi Kent Lokantası'nın, 60 olan sandalye sayısını, yeni bir düzenlemeyle 160'a çıkaracaklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:
"Arkadaşlarım şimdi ona çalışıyorlar. İnşallah burada daha yüksek bir hizmet vereceğiz. Size sadece şu duamı söyleyeyim: Tabii ki ihtiyaç var. Çocuklarımızın, gençlerimizin… Bakın; sosyal yardım denen şey, vatandaşımızın hakkı olan şeydir. Biz, bir ihtiyacı kapatıyorsak, biz ihtiyacı gideriyorsak, bu bizim sorumluluğumuzdadır. 'Sosyal destekler kesilecek' dediler, 6 katına çıkarttık. Anne Kart'ı çıkarttık. 100 bin öğrenciye burs verdik. Anne Kart, 650 bin hanede var. Bunların hiçbirisi size lütuf değil. Bu, sizin hakkınız. Bizim harcadığımız şey, sizin paranız. Biz, milletin parasını millete dağıtıyoruz. Milletin vicdanını, milletin adaletini koruyoruz. Öğrencilerimizi koruyoruz. Gençlerimizi koruyoruz. Çocuklarımızı koruyoruz. Kreşler açıyoruz. Emeklilerimizi koruyoruz. Onun için biz diyoruz ki; sizin hak ettiğiniz yönetim biziz, biz. Biz sizin hak ettiğiniz yönetim olmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını, milletimize hak yoluyla dağıtmaya da devam edeceğiz. Kent Lokantamız hayırlı olsun. İşleriniz bereketli olsun. Evleriniz bereketli olsun. Allah utandırmasın hepinizi. Her yerde ettiğim duayı, burada da ediyorum: Allah beni, sizin gibi güzel insanlara mahcup etmesin."
"4 ÇEŞİT YEMEĞİ 40 LİRAYA VERİYORUZ"
Konuşmasının ardından lokantaya giren İmamoğlu, İBB yurtlarında kalan bir grup öğrenci tarafından karşılandı. Önlüğünü giyip, eldivenini takan İmamoğlu, öğrencilere ilk servisi yapmadan, gazetecilerle de şu görüşlerini paylaştı:
"Bugün, 11'nci Kent Lokantamızı açıyoruz. Yakın zamanda Çatalca, Arnavutköy ve Tuzla Kent Lokantalarını da açacağız. Özellikle mekan seçimlerimizde okula, emeklilere, işçilere yakın olması, oradaki nüfusa, demografiye bakarak kurguluyoruz. İlk açıldığından beri 2 milyona yakın insan, buralarda yemek yediler ve yemeye devam ediyorlar. Bir kere çok sağlıklı, sıhhatli, 4 çeşit yemeği 40 liraya veriyoruz. Burada da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu var hemen karşısında. Muhtemelen yakın civarda, diğer eğitim kuruluşları da vardır. Haseki Hastanesi burada. Bunun yanı sıra, en çok sevindiğim şey, her şubemizde kadın çalışanımız var. Kent Lokantası, vatandaşımızın bugün en yoğun ihtiyaç duyduğu beslenmeye, gıda desteğine bir nevi katkı sunuyor. Ama bir yanıyla da kadın istihdamına katkı sunuyor. Ben, her iki hanımefendi çalışanımızın yüzündeki mutluluğu görüyorum."
"BENİM DUAM NE BİLİYOR MUSUNUZ?"
"Bu yerler, şu anda ihtiyaç. Daha fazla açacağız. Her ilçede, en az bir yer olacak. Belki daha fazlası ihtiyaç olacak. Ama benim duam ne biliyor musunuz? Benim duam, milletimizin yoksulluğunu konuştuğumuz, Kent Lokantalarını açtığımız değil, milletimizin zenginliğini konuştuğumuz ve bu tarz yerlerin çok olduğu değil de azaldığı bir Türkiye istiyorum. Onun için bence ülkenin ekonomisini yöneten hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na, memleketin ekonomisini düzeltmesi adına hamleleri yapmayı, doğru tedbirler almayı, kendi esas sorumluluk alanına dönmesini öneriyorum, davet ediyorum. Ama biz yine de bu kötü koşullarda vatandaşımızın yanında olmaya, her konuda doğru fikirlerle, doğru hamlelerle insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sultangazi'yi çok seviyorum. Sultangazi'de de başarılı bir yerel seçim süreci yürütüyoruz Ferhat Başkan'la. Umuyorum Sultangazi'de de sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin en güzel unsurlarını hayata geçireceğiz. ve inanıyorum; İstanbul, geçtiğimiz 5 yıldan daha iyi bir 5 yılı, yine bizlerle, hak ettiği bir 5 yılı elde edecek. Hayırlı uğurlu olsun."
ÖĞLE YEMEĞİNİ GENÇLERLE BİRLİKTE YEDİ
Açıklamasının ardından öğrencilere ilk yemek servisini yapan İmamoğlu, öğle yemeğini de gençlerle birlikte, sohbet eşliğinde yedi. Kent Lokantası'nın ilk gün menüsü; domates çorbası, dana haşlama, makarna, portakal, supangle, ayran ve su oldu. Sultangazi Kent Lokantası; Avcılar, Bağcılar, Çapa, Hisarüstü (Sarıyer), Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'ın ardından 11'nci şube oldu. İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan menü, 40 TL'ye, tabldot usulü servis ediliyor. Hizmet veren diğer Kent Lokantalarında olduğu gibi, Sultangazi Kent Lokantası'nda da yalnızca kadın personel istihdam edildi.
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