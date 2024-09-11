Vaniköy\'deki Kaçak Yapılar Gündemde

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı ikinci oturumu yapıldı. Oturumda AK Parti grubu adına konuşma yapan İBB Meclis Üyesi Hayrettin Yeşilyurt, "Boğaziçi'nde kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri gibi koruması gereken yerlerde İBB tarafından rutin kontroller yapılmakta mıdır? Eğer rutin denetimler yapılıyorsa insanların o durumda bile rahatça görebileceği bu kaçak villa inşaatında yapılanlar göz önüne alındığında bunca süredir bu kaçak villa inşaatı neden tespit edilememiştir?" diyerek Vaniköy'deki kaçak yapılar hakkında soru önergesi verdiklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü oturuma ana gündem maddesi Vaniköy'deki kaçak yapılar, Paris Olimpiyatlarına yapılan gezi programı ve Paris'te açılan İstanbul Evi'nin kirası oldu. AK Parti grubu Vanikö'deki kaçak yapılar ve Paris Olimpiyatları hakkında soru önergesi verirken önergeler oy çokluğuyla kabul edildi.

'BOĞAZİÇİ'NDE İBB TARAFINDAN RUTİN KONTROLLER YAPILMAKTA MIDIR?'

Vaniköy'de yapılan kaçak villanın yıkılmasıyla ilgili soru önergesi veren İBB Meclis Üyesi Hayrettin Yeşilyurt, "Kamuoyuna İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı olarak bilinen olayla yaşananlardan hareketle sormak isteriz ki? İstanbul'un göz bebeği, kendine has Boğaziçi'nde kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri gibi koruması gereken yerlerde İBB tarafından rutin kontroller yapılmakta mıdır? Eğer rutin denetimler yapılıyorsa insanların o durumda bile rahatça görebileceği bu kaçak villa inşaatında yapılanlar göz önüne alındığında bunca süredir bu kaçak villa inşaatı neden tespit edilememiştir? Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri, verdiği beyanatlarında, alanın büyüklüğünü vurgulayarak kaçak villa inşaatının gözden kaçabileceği minvalinde yorumlarda bulunmuşlardır. Boğaziçi İmar Müdürlüğünün denetim yapacak personel ve ekipman eksikliği mi vardır? CİMER kaydının İBB'ye geç ulaşması, İBB'nin bu durumu tespit edilmemesini haklı mı çıkarır? CİMER kaydı daha doğrusu şikayet olmasaydı bu kadar imalatı olan kaçak inşaat gözden mi kaçacaktı? İBB'ye daha önce gelip de değerlendirilmeyen herhangi bir şikayet kaydı var mıdır? Vaniköy'deki kaçak villa inşasına İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından basit tadilat izni verilmiş midir? Eğer verilmiş ise bu izin süreli midir? Verilen basit tadilat izinleriyle yapılan iş ve işlemler yerinde neden kontrol edilmemektedir? Verilen basit tadilat izinleriyle Vaniköy gibi Boğazın incisi niteliğindeki bir semtte verilen iznin sınırlarına uyulmayarak çok sayıda kaçak yapılması İBB'nin ihmali midir yoksa görmezden gelmesi midir? İBB tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapıların tespit edilerek tutanak tutulduğu belirtilmiştir. Bu tutanak içeriğinde kaç adet kaçak yapı tespit edilmiştir? Kaçak yapıların toplam inşaat alanı kaç metrekaredir? İBB yetkilileri, yapıların demonte olduklarını söylemiş ayrıca bu yapıların çoğunun kısa süre içerisinde yapılabileceğini belirtmesine rağmen fotoğraflarda yapılan imalatların çoğunun kalıcı yapı olduğu, arazi eğiminden dolayı çıkan istinat duvarları ve tesviyeler dikkate alındığında bu yapıların kısa sürede yapıldığı kanaatine nasıl varılmıştır?" dedi.

'52 GÜN NEYİ BEKLEDİ ARKADAŞLARIMIZ?'

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise soru önergesine karşılık, "Mesela oradaki o villayla ilgili elimizde evrakı var. CİMER'in de 1 Temmuz'da sistemine düştü diyelim. İhbar düşüyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına. 22 Ağustos'a kadar, konu sosyal medyada gündem olduktan sonra Bakanlığın burayla ilgili konuyu ele aldığını görüyoruz. O zaman 52 gün neyi bekledi arkadaşlarımız? İBB'nin ne yaptığına gelelim. 14 Ağustos'ta İBB'ye bu şikayet, CİMER üzerinden ulaşıyor. Sonra 16 Ağustos'ta yapılan inşaatın durdurulmasına yönelik yapı tatil tutanağı düzenleniyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Sonra encümen toplantısı yapılıyor. Ardından yıkım kararı alınıyor. 2 Eylül'de İBB ekipleri yıkım yapılmak için olay yerine gidiliyor ama İBB yıkım ekiplerini tahmin edin kim engelliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığının araçları" diyerek yanıt verdi.

'AYNI HASSASİYETİ BOĞAZ'DA NİYE GÖSTERMİYORSUNUZ?'

Engellemelere rağmen, yapıyı 3 Eylül'de İBB'nin ekiplerinin yıktığını belirten Özcan'a, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Vaniköy'deki kaçak yapıyı denetlemenin ve usulsüz bir durum olması durumunda yıkılmasında yetkili kurum İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğüdür. Büyükşehir belediyesine basit tadilat ruhsatı ile müracaat yapıldıktan sonra aylarca günde 50 kişinin ve onlarca iş makinesinin çalıştığı bir bölgeyi, Boğazın incisi denilen herkesin gördüğü bölgede denetleme yapmayan İBB, hatırlarsanız Süleymaniye Camisi'nin arkasında ülkemize güzide hizmetleri olan İlim Yayma Cemiyeti'nin binasını silüeti bozduğu gerekçesiyle o gün gidip mühürlemişti. Aynı hassasiyeti Boğaz'da niye göstermiyorsunuz? İBB aylarca orada yapılan tadilatı göremeyecek kadar kör müdür, liyakatsiz midir, denetim ekipleri çalışmamakta mıdır yoksa görmüş de başka ilişkiler mi devreye girmiştir?" dedi.

'PARİS'TEKİ İSTANBUL EVİ OLARAK ADLANDIRILAN ŞAŞAALI MEKANIN GÜNLÜK KİRASI NE KADAR?'

Paris olimpiyatları hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Çimen, "Paris'teki İstanbul Evi olarak adlandırılan şaşaalı mekanın günlük kirası ne kadardır ve ne kadar süre ile kiralanmıştır? Gece yapılan eğlence organizasyonunun katılımcıları kimlerdir ve ne kadar para harcanmıştır? Katılımcıların CHP Genel merkez yöneticileri, İBB başkanı ve ekibi ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve eşleri olduğu bilinmektedir dolayısıyla katılımcılar bu seyahat ve organizasyon için bir bedel ödemiş midir? İBB başkan danışmanı organizasyon ve seyahat bedellerinin bağışçılar tarafından karşılandığını beyan ettiğinden; söz konusu seyahat ve organizasyona toplamda ne kadar para harcanmıştır ve bu bağışçılar kimlerdir? Bağışçıların İBB ya da bağlı kuruluşlarıyla bir bağı ya da ilişkisi var mıdır? Bağışçıları açıklayacak mısınız?" soru önergelerini sundu.

'3 UÇAKLA GİDENİN, 30'DAN FAZLA GAZETECİNİN HİÇ HESABINI SORMADIK'

Konu hakkında açıklama yapan İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu, "O zamanki Başbakanımız 7 Eylül 2013 tarihinde, Arjantin'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı toplantıya o dönemki gençlik ve spor bakanının ve ilgililerinin 'Artık bu olimpiyatları aldık gelin şovunu yapacağız' demesi üzerine; 3 uçakla, San Petersburg'dan 16 saatlik uçuşla Buenos Aires'e gittiler. Olimpiyat adaylığımızın tescil edileceğine inandıkları ve oradaki bakanın beyanı üzerine. Ne oldu biliyor musunuz? Biz olimpiyatları Tokyo'ya, Japonlara kaptırdık. O 3 uçakla gidenin, 30'dan fazla gazetecinin hiç hesabını sormadık. Daha önce de Tokyo ve Madrid'te lobi çalışmaları yapılmıştı. Şimdi bir olimpiyat evidir, İstanbul evidir gidiyor. Türkiye'nin değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Bu bir siyasi mesele değildir. Olimpiyatlar dünya literatüründe ülkelerin tanıtımı için gençliğin özendirileceği ve ekonomiye çok büyük katkı sunulan platformlardır. Dolayısıyla tekraren bu soruların sorulmasının iyi niyetli olmadığını düşüncüyorum" yanıtını verdi. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, 'Bu organizasyonda Olimpiyat Evi'nde neler oldu, neler yapıldı? Bu sürece katkı verecek hangi görüşmeler yapıldı, kimleri ağırladınız? Bunlarla ilgili bu güne kadar değerlendirme duymadık. Varsa bu bilgiyi paylaşsınlar. O kadar harcanan parayla İstanbul'a katma değer oluşturacak ne sağladınız bunları öğrenmek istiyoruz" dedi.