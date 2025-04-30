İBB Yolsuzluk Soruşturması: 20 Tutuklama - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturması: 20 Tutuklama

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 20 kişi tutuklandı, suç örgütü iddialarıyla soruşturma devam ediyor.

30.04.2025 13:55
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hakimliğin değerlendirmesinde, tutuklanan şüpheliler Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı ile Hakan Karaköse'nin, suç örgütü elebaşlarından tutuklu şüpheli İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a ve örgüt elebaşlarına bağlı hareket ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda, şüpheliler İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş insanı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ve Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu tutuklandı.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler ise şu şekilde:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya, İstanbul İmar İnşaat AŞ eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ayhan Koç, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, Tuğba Figankaplan, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, iş insanı Dursun Balcıoğlu, görevinden ayrılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbek, Mali Müşavir Meral Çakır, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Erkan Şimşek, Mustafa Kemal Özcengiz ve Oya Özinan"

Şüpheliler hakkında, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin yaptığı değerlendirmede, "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak, Onur Aldı ve Hakan Karaköse'nin, suç örgütü elebaşlarından tutuklu şüpheli İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a ve örgüt elebaşlarına bağlı hareket ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin, Sayıştay Başkanlığı Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı tarafından tanzim edilen raporda belirtildiği üzere Kültür AŞ tarafından kurulan Dijital Deneyim Müzesi'ne ilişkin usulsüz mal ve hizmet alımları döneminde genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları değerlendirmede kaydedildi.

Kararda şüphelilerin, adrese teslim ihale ve usulsüz doğrudan alım evrakı düzenlenmesinde etkin rol oynadığı, diğer şüphelilerle firmaların haksız kazancına ve kamu zararına sebebiyet verdiklerine ilişkin şüpheli, itirafçı ve tanık beyanları ile deliller doğrultusunda üzerlerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

"Rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun yetkilisi olduğu kurumun sorumluluk sahasında imardan kaynaklı işlerden para talep ettiği, bu konuda Vaniköy'de bulunan yapıda maddi menfaat temin ederek tadilat ve tamirata göz yumduğuna dair tanık beyanları dikkate alındığında söz konusu işlemler nedeniyle rüşvet aldığının açıkça ifade edildiği bildirildi.

Kararda, İBB'de mühendis olarak çalışan tutuklu şüpheli danışman Yakup Öner'in resmi sıfatı bulunmamasına rağmen bu kurumda işleri bulunan kişilerle irtibat kurduğu ve tadilat ile tamirat izinlerini para karşılığında aldığı ifade edildi.

Karaoğlu ve Öner'in, İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden olduğuna işaret edilen kararda, imar konusundaki usulsüz işlemlerin ve şahıslardan alınacak paraların bu kişiler tarafından organize edildiği kaydedildi.

Kararda, "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan iş insanı Mete Mağden'in, sahibi olduğu firma aracılığıyla İBB'nin iştiraklerinden birçok usulsüz ihale aldığı ve yurt dışında kaçak olan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle birçok ihalede yan teklif verdiğine dair müşteki beyanı bulunduğu aktarıldı.

"Şüpheli Cevat Kaya, belediyenin imkanlarını kendi lehine kullandı

Mağden'in HTS analiz raporlarına göre, Bağdatlı'yla birden fazla görüşmesi olduğu ifade edilen kararda, ihale sonuçları ve ödenen miktarlar da nazara alındığında, bu eylemleriyle örgüt hiyerarşisi içerisinde eylem ve fikir birliğinde hareket ettiği, bu suretle ihaleye fesat karıştırdığına dair somu delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kararda, tutuklanan şüpheli Cevat Kaya'nın İmamoğlu'nun kayınbiraderi olduğu ve herhangi bir kamu görevlisi sıfatına sahip olmadığı bildirildi.

Kaya'nın yetkisi bulunmadığı halde akrabalık bağlarından kaynaklı olarak belediye ve iştiraklerinde işleri bulunan kişilerin işlerini çözmeye ve alacaklarını almaya aracı olduğu belirtilen kararda, yine belediyenin imkanlarını kendi lehine kullanmak için belediye görevlileriyle iletişime geçtiği, bu kişilerin de İmamoğlu'nun en yakınında bulunan Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç olduğu ifade edildi.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerle ilgili değerlendirmeler

Kararda, hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un hesap hareketleri üzerinde yapılan değerlendirmede birçok para giriş ve çıkışlarının olduğu, yapılan işin mahiyeti ile elde edilen gelir nazara alındığında "rüşvet" suçunun aklanmasına yönelik aracılık faaliyetinde bulunduğuna dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Rasim Kaya'nın araç ihalesi yaptığı kaydedilen kararda, ihalelere fesat karıştırıldığına dair ihale sonuç evrakları dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi.

Kararda, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı şüpheli Ali Ayçiçek'in kamu zararına sebebiyet vererek örgüt hiyerarşik yapısı içerisinde haksız kazanç elde ettiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra gözaltı sayısı 52'ye çıkmıştı.

4 şüpheli önceki gün adliyeye getirilmişti

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 18 şüpheli tutuklanmış, 30'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturması: 20 Tutuklama - Son Dakika

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