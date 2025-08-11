İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İfadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Murat Kapki

"ZORLA MARKET KARTI ALDIRDILAR"

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 24 Haziran ve 18 Temmuz'da ifadesi alınan iş insanı Murat Kapki, 7 Ağustos'ta da üçüncü defa ifade verdi. İfadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Ramazan Bayramlarında Kültür AŞ kanalıyla bazı şirketlerden market kartı almak için para ya da market kartı gönderilmesini talep ettiğini öne süren Kapki, kendisinin de BVA olarak yılda 500 bin lira civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderdiğini anlattı.

"MURAT ONGUN 'EMRAH BAĞDATLI'YI YURT DIŞINA KAÇIRDIK, KEŞKE BİZ DE GİTSEYDİK, APTAL MIYIZ' DEDİ"

Kapki, "Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Bağdatlı, benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweette Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden haz etmediğimizi teyitlemiştir." beyanında bulundu.

Murat Ongun

"OZAN İŞ, BENİ ARAYARAK İHALEYE KATILMAMAMI İSTEDİ"

Beşiktaş Belediyesinin yapmış olduğu açık hava ihalesine teklif vermek için 2024'ün sonunda teknik şartname aldıklarını belirten Kapki, şunları kaydetti: "İhale tarihinden bir gün önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) FaceTime üzerinden beni arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Nedenini sorduğumda burayı BELTAŞ'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. 'Bana bir oyun mu kuruyorsunuz' diye sordum. O da bana, tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı, BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir."

Ozan İş

"AÇIK HAVA REKLAM SEKTÖRÜNDE İNAN GÜNEY'İN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ BİLİNİR"

Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in daha öncesinde Beşiktaş Belediyesinin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın Genel Müdürü olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu: "Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesinde ve BELTAŞ'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanlarıyla ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum SİSTEM içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir."