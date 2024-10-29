İç Anadolu\'da Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlamaları

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Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Makas, törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 101. yıl dönümünün büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, öğrenciler şiir okudu, drama gösterisi sunuldu.

Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Tören geçidi sırasında dönemin kıyafetlerini giyen bir anaokulu öğrencisi, "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini Vali Makas'a verdi.

Sivas

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, il protokolü ve vatandaşların katıldığı program, tören geçidiyle son buldu.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Törende, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Takımı ve lise öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Erciyes Dağı'na gerçekleştirilen ve zirvede açılan Türk bayrağının Vali Çiçek'e takdim edildiği tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Cezmi Özay ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kırşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bandosu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, tören geçidiyle sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ile Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek, halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Fidan, Türk milletinin İstiklal Savaşı ile tarihin rotasını değiştirip, Cumhuriyet'i kurduğuna dikkati çekti.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

Niğde

Niğde'deki törenler, Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne ulaşmanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar ile öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Program, tören geçidinin ardından sona erdi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Vali Mehmet Ali Özkan konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, komandolar gösteri sundu.

Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.