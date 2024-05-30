İçişleri Bakanı: FETÖ operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: FETÖ operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: FETÖ operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-18' operasyonlarında FETÖ'ye yönelik 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda döviz, TL, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

30.05.2024 09:02
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde son 4 günde düzenlenen 'Kıskaç-18' operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde son 4 günde FETÖ'ye yönelik 17 ilde 'Kıskaç-18' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, 'adliye mahrem yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL ile dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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