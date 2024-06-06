(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür yapılan 'Kıskaç-19' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ'ye karşı yapılan "Kıskaç-19" operasyonun ayrıntılarını duyurdu.
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-19" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.
Operasyon sonucu 72 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi" bilgisini aktardı.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-19' Operasyonlarında 72 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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