Teröristlerin mağara ve sığınakları 'Bozdoğan-3' operasyonuyla imha edildi - Son Dakika
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Teröristlerin mağara ve sığınakları 'Bozdoğan-3' operasyonuyla imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla kullandıkları mağara ve sığınakların imha edildiğini açıkladı. Bozdoğan-3 operasyonları kapsamında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı yok edildi. Operasyonlarda silah, mühimmat, patlayıcılar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

19.02.2024 08:31  Güncelleme: 08:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-3 operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

OPERASYONLARA BİN 628 PERSONEL KATILDI

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 personelin katılımı ve J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bozdoğan-3 operasyonlarının gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

YÜZLERCE MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

" Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda 910 anti-tank mühimmatı, 910 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kilogram patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 MG-3 makineli tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, G-3 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 54 role, 25 tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilip imha edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

Teröristlerin mağara ve sığınakları \'Bozdoğan-3\' operasyonuyla imha edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Teröristlerin mağara ve sığınakları 'Bozdoğan-3' operasyonuyla imha edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya: Sülo nun kulaklari çınlayıp,yüzü kızariyormu. Ayakabı numaraları buyümuş galiba. 1 0 Yanıtla
  • Sait Mevlut: Hala birilerinin bu adamları kullandığını anlamıyorlar. Beyinleri yıkanmış genç yaşlı tutturmuşlar yer sevdasına. Kim verir size toprağını. Babadan dededen kalan toprakları kardeşler kendi aralarında zor bölüyor 0 0 Yanıtla

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