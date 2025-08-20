İklim Değişikliği Yangınları Artırıyor - Son Dakika
İklim Değişikliği Yangınları Artırıyor

20.08.2025 11:40
KTÜ uzmanı, iklim değişikliğinin Türkiye'de daha önce nadir görülen yangınları artırdığını belirtti.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliğinin Türkiye'nin yangın haritasını değiştirdiğini belirterek, "İklimdeki değişiklikler kuzey ve yüksek rakımlı bölgeleri etkilemeye başlarsa, geçmişte yangınların nadir görüldüğü alanlarda bile daha sık yangın yaşanacak" dedi.

Orta ve Batı Karadeniz'de yaz başından bu yana yaşanan orman yangınları, normal şartlarda yangınların nadir yaşandığı bu bölgelerde iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; başta Karabük olmak üzere Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde görülen 372 yangında, 10 bin 819 hektarlık alan zarar gördü.

Konu hakkında uzmanlar ise uzun süreli kuraklıklara dikkat çekiyor. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliğinin Türkiye'nin yangın haritasını değiştirdiğini söyledi. Güney Marmara ve Batı Karadeniz'de genelde karşılaşılmayan orman yangınlarının son yıllarda daha sık yaşandığını belirten Prof. Dr. Bilgili, "Uzun dönemli kuraklıkların ardından gelen olağan dışı hava olayları, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar, yangınların hem sayısını hem de yıkıcılığını artırıyor" diye konuştu.

'SARIÇAM ORMANLARI DA RİSKTEN PAYINI ALACAK'

Özellikle karaçam ormanlarında riskin giderek arttığını vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "İklimdeki değişiklikler kuzey ve yüksek rakımlı bölgeleri etkilemeye başlarsa, geçmişte yangınların nadir görüldüğü alanlarda bile daha sık yangın yaşanacak. Sarıçam ormanları da bu riskten payını alacak" ifadelerini kullandı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yaz aylarında yangınların genelde görülmediğini, nemli iklimin ve orman yapısının buna engel olduğunu belirten Bilgili, "Ancak iklim değişikliğine bağlı uzun süreli kuraklıklar olursa yaz yangınları da görülebilir. Yangına adapte olmayan ladin, göknar ve kayın gibi türler çok uzun süre toparlanamaz. Bu durum ekosistem bütünlüğünü bozarak biyolojik çeşitliliği, özellikle endemik türleri ağır şekilde etkiler" dedi.

ORTA VE BATI KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ DİKKATLE İNCELENMELİ

Prof. Dr. Bilgili, olağan dışı uzun kuraklıkların orman ekosistemlerinde ani kırılmalara yol açabileceğini, özellikle sığ ve geçirgenliği düşük topraklarda geniş alanlarda kurumaların yaşanabileceğini söyledi. 'Bu hem böcek istilalarına zemin hazırlar hem de daha büyük ve tahripkar yangınları tetikler' diyen Bilgili, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin bu açıdan dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

Doğu Karadeniz'de son 30 yıllık verilerin, artan sıcaklıklar ve azalan yağışların küçük çaplı ancak çok sayıda yangına yol açabileceğini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Akdeniz ve Ege'de ise yangın sayısının ve sıklığının artmasının beklendiğini söyledi. Bilgili, "Bu bölgelerde ortalama yanan alan azalabilir ancak ekstrem hava koşulları ve yanıcı madde sürekliliği nedeniyle büyük çaplı yangınlar yine de görülebilir. Son günlerdeki yangınlar bu durumu doğruluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

