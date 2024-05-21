İmamoğlu: Roma gezisi 2027 Avrupa oyunları için yapıldı - Son Dakika
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İmamoğlu: Roma gezisi 2027 Avrupa oyunları için yapıldı

İmamoğlu: Roma gezisi 2027 Avrupa oyunları için yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen Roma gezisiyle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, gezinin amacının 2027 Avrupa oyunları için protokol imzalamak olduğunu belirtti. Ayrıca İmamoğlu, eleştirilere yanıt vererek, organizasyonun önemine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumunu anlamadığını ifade etti.

21.05.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen Roma gezisiyle ilgili gazetecilerin sorularına yanıt verdi. İmamoğlu, "Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027'de Avrupa oyunlarını İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu tahmin ediyorum, ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse hani günün sonunda biz 2027 oyunları için oradaydık" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, Meclis Üyesi seçimi için Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. İmamoğlu, Roma gezisiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru: "Geçen hafta Roma'daydınız. 2027 Avrupa oyunları için ama bu imza töreni amacından çok farklı konularla yankı oluşturmaya ve  konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında dile getirdi. Özel uçak kiralayıp gazetecileri toplayıp şarap festivaline götürmek belediyelerin işi değildir "dedi. Yorumunuz ne olacak?"

"Birçok yerde ve salonlarımızda meydanlarımız da muazzam organizasyonları hazırlıyoruz"

İmamoğlu: "İlginç, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumu ilginç. Öncelikle 2027 Avrupa oyunları İstanbul'umuzun ilk kez çoklu bir spor organizasyonunda yer alacağı bir organizasyon çok önemsiyoruz. Çok güçlü bir iş yapmak istiyoruz. Çünkü 2027'deki bu organizasyon aynı zamanda 2036 Olimpiyat oyunlarına adaylığımızın, paralimpik ve olimpik oyunlara adaylığımızın da öncesinde en önemli organizasyon olarak İstanbul'da yapılıyor olacak. Aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar öncesinde de kotaların en fazla elde edileceği yarışma olacak. Dolayısıyla hem o döneme dönük bu kapsadığı olaylar çok değerli. Hem de İstanbul'da ilk defa böyle çoklu organizasyon, çoklu branşların işte Haliç'in kıyısındayız, Haliç'te Marmara Denizi'nde, Boğaz'da birçok yerde ve salonlarımızda meydanlarımızda muazzam organizasyonları hazırlıyoruz.

"Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz"

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanına buradan bilgi vereyim. Biz oraya 2027 Avrupa oyunlarının protokolünü imzalamak için gittik ve Avrupa Olimpiyat Oyunları komite başkanıyla çok önemli bir tören düzenledik, bunun için gittik. Evet bazı gazeteciler bize eşlik etti. Bu tarihi olaya hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyurulmasını sağladılar. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027 de Avrupa oyunlarını İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu, tahmin ediyorum, ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse hani günün sonunda biz  2027 oyunları için oradaydık. 2027 Avrupa oyunlarına Sayın Cumhurbaşkanını da şimdiden davet etmiş olayım."

"Eleştirileri dinliyoruz"

Soru: "Cumhurbaşkanı'nın açıklaması dışında bu toplantıyla ilgili başka eleştiriler de oldu. Masraflarının İBB tarafından karşlanması, lüks olarak bulundu. Masrafları İBB mi karşıladı? Nasıl bir maliyet oldu bu gezinin?"

İmamoğlu: "Farklı şekillerde, yani tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık beş buçuk yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok önemli bir organizasyondur. Etik kurallar, eleştirileri  dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız. Ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönüp haberler yapması ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz altı yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Roma gezisi 2027 Avrupa oyunları için yapıldı - Son Dakika

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