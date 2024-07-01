İBB Başkanı İmamoğlu: Vizyonumuz Seçim Kazanmak Değil, İşi İyi Yapmak

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'nda; "Vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde bir altyapıyla yol yürümeyi düşünen her kim varsa biz o yönetimlerden ya da kişilerden değiliz. Hiç olmadık ve olmayacağız. Evet, seçimleri de kazanıyoruz. O bir gerçek ama bizim kavramımız, seçim kazanma hedefi değil, işini iyi yapma hedefi" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Tesislerinde Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ve kurum bürokratları katıldı. İstanbul'da adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir kavramlarıyla yola çıktıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'a 13 milyon metrekarenin üzerinde aktif ve kaliteli yeni yeşil alanı kazandırmak, gerçekten önemli bir mesafe. Bu mesafeyi elde edebilmek, öyle kolay bir iş değil olsa gerek. Hele hele böyle bir zaman diliminde yaşam vadileri, kent ormanları, doğal yaşam parkları bu anlamda belki de birçok yönüyle İstanbul'a yeni renk katan unsurlarıyla çok değerli çalışmalar. Büyükdere'deki Atatürk Fidanlığı, tek başına anlatılması gereken, çerçevesi çizilmesi gereken bir iş. Yıllarca ihmal edilmiş, binaların çöktüğü, çürümeye başladığı ve hatta bir çöküntü alanı haline gelen, yakın çevresi için bir güvenlik sorunu haline gelen, Boğaz'ın kıyısında 250 bin metrekareye yakın bir alanın tamamen tarumar olmuş o görüntüsü, her türlü gayrimeşru işlerin odağı merkezi haline gelen… Yani biz oraya ilk girdiğimizde 'Buraya niçin geldiniz' diye bizden hesap soran insanların olduğu bir mekanın, bugün yeniden hayata dönmüş hali bile İstanbul'da, çok özel bir anlatıma sahip diye ifade etmek isterim.

"Enerji çok kritik bir mesele"

Bunlar 'Yeşil İstanbul' perspektifiyle hayata geçirdiğimiz, İstanbulluların etrafında görüp hissettikleri ve yararlandıkları yatırımlar. Bir de 'Yeşil İstanbul' kavramında özellikle pek farkına varmadıkları, görmedikleri ama gerçekten çok büyük kazanımları insanlarımızın hayatına ekleyen, sunan çevre yatırımlarımız var. Tabii çevre yatırımları o kadar geniş ki… Bugün İSKİ'nin ev sahipliğindeyiz. İSKİ'nin attığı her adım, yaptığı her iş, aslında çevreye büyük katkı sunan işler ve yatırımlar. Bugünkü konumuz olan ve de her bir arkadaşımızın gerçekten keyifle, gururla anlatabileceği, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devasa yatırımlarımız var. Enerji meselesi, ülkemiz için çok kritik bir mesele. Hangi fırsatı nerede buluyorsak bize, kendimize ait, hele hele temiz ve yenilenebilir kaynaklar üzerinden elde edeceğimiz enerji, bizim açımızdan çok boyutlu faydalara sahip. Başta ekonomik olmak üzere güvenlikle ilgili dahi ülkemiz için kritik bir konudan bahsediliyoruz. O bakımdan şehrimize kattığımız ve kazandığımız her enerji kaynağının, aslında bizim cebimizden çıkan milyarlarca dolarlık enerjiyle ilgili, dışa dönük aktardığımız kaynağın içeride kalması anlamına geliyor.

"Avrupa'nın en büyük evsel atık tesisini hizmete açtık"

Bizim ülke olarak bütçe açığımızın en büyük hanesi, enerjiyle ilgili dışa akıttığımız paralar. Bu bağlamda yaptığımız her yatırımı, attığımız her adımı ve atılımı tam da bu yönüyle, bu milli kazanımla ele alıyor ve hiçbir fırsatı kaçırmamak adına büyük bir emek sarf ediyoruz. Örneğin, çöp gazından enerji üretimi alanında dünyanın en büyük tesisini açtık. Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi'nden elde ettiğimiz enerjiyle tam 1 milyon 400 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu kadar büyük bir tesis. Bu tesis sayesinde tam bir milyon ton metan gazı salınımını da engellemiş oluyoruz. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük evsel atık tesisini de bu anlamda hizmete açmış olduk. Yine Biyometalizasyon Tesisleri'nde, İstanbul'dan çıkan evsel atıkların yüzde 15'ini işleyecek olan bu atık yakma tesisinin, bir yanıyla da yine 1,5 milyona yakın insanın elde edeceği, kullanacağı enerjiyi üretmesi gibi.

Kömürcüoda için çağrı yaptı

Bu anlamda kapasiteleri artırmak adına da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çok yakınımızda, Odayeri'nde açtığımız bu tesisin bir benzerini de Kömürcüoda'da, Şile'de açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın, yine Avrupa'nın bir başka büyük tesisini, en büyüklerinden birini yapmayla ilgili son aşamaya geldiğimizi ve uzun süredir yine Cumhurbaşkanlığı onayını, yatırım planına alınmasını beklediğimizin de altını çizmek istiyorum. Attığımız her milli adım, yani bu dediğimiz işler, kendi kaynağından enerji üreten, yine 1,5 milyona yakın insanın yaşadığı bir kentin enerjisini verebilecek güce sahip bir tesisin yapılması adına, uzun süredir beklememizin tek sebebi; bir mürekkep ve bir kalem. İmza atacak ve biz yol yürüyeceğiz. Bu anlamda Şile Kömürcüoda'da açmak istediğimiz atık yakma tesisinin bir an önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı'na alınması konusunda da çağrımızı yapıyoruz. Fırsat bulduğumuz her alanda ve her ortamda bunları hatırlatacağımızı, böylesi bir milli yatırımın, milli bir meselenin hangi saiklerle engellendiği hususunun da sorusunu sorarak her konuşmamın içine bunu katacağımı buradan belirtmek isterim.

"Tam yol ileri bir slogandan ibaret değil"

Atacağımız çok adım var. Yapı projelerini, çevre projelerini şimdiden analiz ederek çevreye uyumlu, estetik kurgusuyla hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir altyapıyla kuracağımız her tesisi bu şehre kazandırmanın bu ülkenin cebinden, bu milletin cebinden milyarlarca dolarlık enerjiyle ilgili dışa giden paranın yurt dışına gitmemesi ve bu ülkede kalması anlamına geliyor. Bu yönüyle çok yolumuz olduğunu ve atacağımız çok adımın olduğunun hepimiz farkındayız. Hızımızı artıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeşil enerji yatırımlarında çok güçlü adımlar atacağız ve o seçimde söylediğimiz sloganın, 'Tam yol ileri' kavramının sadece bir slogandan ibaret olmadığını, tam aksine karakter olduğunu, kamuya kazanç sağlama ve kamuya iş üretme konusunda prensibimiz olduğunu, şiarımız olduğunu her anımızda hatırlayacağız. O bakımdan enerji yatırımlarında da kesinlikle 'tam yol ileri' diyoruz. Yani biz, durumu idare etmenin, günü kurtarmanın yöneticileri değiliz; olmadık, olmayacağız.

"Böyle yaparak seçimleri kazanmaya devam edeceğiz"

Baktığımız pencere; İstanbul'un geleceğini kurtarmak ve korumak. Bütün bu kavramlar, özellikle yeşil çözüm içeren kavramlar, gerçekten gelecek nesillerin kurtulması, şehrin korunması… O bakımdan bu şehre zarar verecek bütün unsurları; Marmara'yı kirletecek bütün unsurları, İstanbul'u derinden sarsacak sözüm ona projeleri, sözüm ona birtakım kavramları da bu şehrin insanlarının da bu şehrin gündeminden de zihninden de çıkartmak en büyük çalışmamız. Sadece bu şehrin değil, kendilerinin ikbalini düşünen ya da vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde bir altyapıyla yol yürümeyi düşünen her kim varsa biz o yönetimlerden ya da kişilerden değiliz. Hiç olmadık ve olmayacağız. Evet, seçimleri de kazanıyoruz. O bir gerçek ama bizim kavramımız, seçim kazanma hedefi değil, işini iyi yapma hedefi. Çünkü biliyoruz ki, zaten ondan sonra sonuç, seçimi kazanmak olur. İnşallah böyle yaparak bundan sonraki seçimleri de kazanmaya devam edeceğiz."