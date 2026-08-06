İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika
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İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'nin kilitlendiği "İBB çıkar amaçlı suç örgütü" davasında beklenen aylık tutukluluk incelemesini dosya üzerinden tamamladı. Mahkeme heyeti; aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası olarak bilinen yargılamada dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesini tamamladı. 

Mahkeme heyeti, aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da bulunduğu tutuklu 53 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 17 Ağustos Pazartesi günü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılacağı bildirildi.

DEV KAMU ZARARI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden"; Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Çevre İl Müdürlüğü, İBB ve Şişli Belediyesi "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 16 müşteki ile 7'si firari, 5'i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık bulunuyor. Suç örgütünün 2014'ten bu yana gerçekleştirdiği 143 eylem gerekçesiyle oluşan kamu zararının, güncel değeri hariç yaklaşık 160 milyar lira, 24 milyon dolar ve ülke genelindeki 95 taşınmazdan ibaret olduğu değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU İÇİN REKOR HAPİS CEZASI İSTENDİ 

Hazırlanan örgüt şemasında Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı" olarak gösterilirken; Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve firari Murat Gülibrahimoğlu "örgüt yöneticisi" olarak tanımlanıyor. İmamoğlu'na doğrudan 10 üyenin bağlı olduğu, diğer yöneticilere ise toplamda onlarca üyenin bağlı şekilde faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

İmamoğlu hakkında "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve çeşitli kanunlara muhalefet suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer örgüt yöneticileri için talep edilen hapis cezaları ise şu şekilde sıralandı:

Fatih Keleş: 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar

Murat Ongun: 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar

Ertan Yıldız: 86 yıldan 251 yıla kadar

Adem Soytekin: 67 yıldan 194 yıla kadar

Murat Gülibrahimoğlu: 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar

Hüseyin Gün: 20 yıldan 40 yıla kadar

Örgüt yöneticilerinden Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında verdikleri bilgiler doğrultusunda "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması talep edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA AĞIR SUÇLAMALAR

İddianamede görevden uzaklaştırılan diğer belediye başkanları için istenen cezalar da netleşti. Resul Emrah Şahan hakkında "rüşvet alma", "irtikap" ve "örgüte üye olma" gibi suçlardan 35 yıldan 91 yıla kadar; Mehmet Murat Çalık hakkında ise "rüşvet alma" ve "örgüte üye olma" suçlarından 30 yıldan 88 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Ayrıca, Beyoğlu Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney’in de aralarında yer aldığı 7 sanıklı dosya ana davayla birleştirildi. Birleşen dosyada sanıkların "örgüte yardım etme" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8'er aydan 31 yıl 8'er aya kadar hapisleri isteniyor.

Yargılama sürecinde 57 sanığın tahliye edilmesiyle birlikte davadaki tutuklu sayısı 53'e düşmüş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Szka788304 Szka788304:
    belediyeye fatura Paris eğlencesi masrafını alın bundan 8 2 Yanıtla
  • ntoglu@mynet.com [email protected]:
    kendini aklayamazsa güneş yüzü göremezsin bir daha… 8 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    korkaklar korkularını belli etmemek için için sürekli korkudan bahsedermiş kimse sizi skıne takmıyo 2 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ESKİ İSTANBUL TEKFURU 2 0 Yanıtla
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