İmamoğlu ve Klingbeil Arasında Siyasi İş Birliği Mutabakatı

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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil'i ağırladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Klingbeil arasında imzalanan siyasi iş birliği mutabakat metnini değerli bulduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifiyle katılım müzakerelerine en güçlü şekilde başlamasına destek verdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle ben, sizlerle sık sık bir araya gelmeyi, sadece Almanya değil; Avrupa'da da sosyal demokrat anlayışın bireyleriyle bir araya gelmeyi, demokrat anlayışın sahibi, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarla bir araya gelmeyi ve bunun gerçekten dünyanın barışına ve huzuruna da katkı sunacağını bilerek önemsiyorum" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alman SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil'i İSKİ Genel Müdürlüğü'ndeki makam odasında ağırladı. "İstanbul'da sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak ve TBB'nin de başkanı olarak yine Almanya'nın tarihi, sosyal demokrat genel başkanını heyetiyle ağırlamak, gerçekten benim için de çok büyük onur ve keyif" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Almanya ve Türkiye, yüzyılları aşan dostluk ilişkisinde özellikle 1960'ların başında başlayan iş gücü göçüyle beraber çok daha içten içe bir ilişkiyi yaşamasını hep beraber gördük ve yaşadık iki ülke olarak. Artık dünyada Türkiye ve Almanya ilişkilerinin statüsü, çok az iki ülkede vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok iç içe geçmiş, çok değerli ilişkileri taşıyor iki ülke. Farklı rakamlar söyleniyor ama 3,5 milyon civarında insanımızın artık Almanya'nın bir insanı, vatandaşı olarak orada mutlu olacak, orada huzurlu olacak, orada üretecek, orada yaşayacak bir pozisyonda olması elbette bizi sadece oradaki 3,5 milyon Türk vatandaşının mutluluğu değil; aslında bütün Almanya'nın mutluluğunun veya iyi bir huzur içerisinde yaşayan ülke olması çerçevesinde de ilgilendiriyor. Çünkü kader birliğinin içerisinde olan artık insanlar. Onlar da Almanya'nın birer vatandaşı.

"Kardeş şehirleri İstanbul'da buluşturmak arzusundayız"

Bir başka yönüyle de ele aldığımız bir ilişkimizi açmak isterim. Kardeş şehirleri İstanbul'da buluşturmak arzusundayız. Bu konuda son ziyaretimizde yaptığımız toplantılarda böyle bir karar aldık ve bunun çalışmasını yürütüyoruz. Bir küçük takvim değişikliğiyle birlikte yakın zamanda takvimi netleşecek ve İstanbul'da Türk-Almanya kardeş şehirle buluşmasını sağlayacağız. İnşallah inanıyorum ki bu diyalog ve iş birliği buluşması, çok tarihi bir oluşmaya dönüşecek. Ben şunu çok önemsiyorum ve buna güçlü bir hazırlık yapmak istiyorum. İki ülkenin ilişkisi üzerinden şehirlerin ilişkilerini yorumlamak, sadece orada yaşayan yurttaşlar değil; Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşmak ve birbirini destekleyen bir duyguyla da geleceğe çok medeni çerçevede, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, eşitlik çerçevesinde ve demokrat bir dünya var etme noktasında nasıl müşterek adımlar atılabilir, perspektifiyle bakan bir buluşma olsun istiyorum.

"Genel Başkanımızla imzaladığınız ortak mutabakat metnini çok değerli buluyorum"

Avrupa'da, özellikle son dönemde aşırı sağın ve popülist siyasetin yükseliş döneminin tam da gündemi yüksek seviyede varken dün partimizle, Genel Başkanımızla imzaladığınız ortak mutabakat metnini çok değerli buluyorum. Biz, az önce söylediğim o prensipler çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifiyle katılım müzakerelerine en güçlü şekilde başlamasına destek verdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle ben, sizlerle sık sık bir araya gelmeyi, sadece Almanya değil; Avrupa'da da sosyal demokrat anlayışın bireyleriyle bir araya gelmeyi, demokrat anlayışın sahibi, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarla bir araya gelmeyi ve bunun gerçekten dünyanın barışına ve huzuruna da katkı sunacağını bilerek önemsiyorum. Buna daima devam edeceğimi de bilmenizi isterim."

Klingbeil: CHP ile dostluğumuzu derinleştirmeye karar verdik

Klingbeil de konuşmasında özetle; "3 gündür Türkiye'deyiz. Ankara'da, İstanbul'da görüşmeler yaptık. Biz, SPD olarak CHP ile dostluğumuzu derinleştirmeye karar verdik. Bunun için de siyasi iş birliği mutabakatını imzalayarak Türkiye ve Almanya arasında ama özellikle de iki kardeş parti arasındaki diyaloğumuzu, iş birliğimizi yeni bir seviyeye taşımak istiyoruz. CHP ve SPD olarak özellikle demokratikleşme konusunda itici güç niteliğinde, aynı yolda, aynı perspektifler geliştirerek bakabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.