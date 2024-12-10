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İngiltere'de Kayıp Profesör İçin Aile Destek Bekliyor

İngiltere\'de Kayıp Profesör İçin Aile Destek Bekliyor

Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'dan beri haber alınamıyor. Eşi Banu Ekren, kayıp eşinin bulunması için Türk yetkililerden destek talep etti. Arama çalışmaları sürüyor.

10.12.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
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İNGİLTERE'de 26 Kasım'da beri haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in (48) eşi Banu Ekren, "Ailecek üzülüyoruz, bu süreci çok zor geçiriyoruz. Gurbetteyiz. Bir an önce bu işin aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum. Bunun için ne gerekliyse yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Ege Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım'dan beri haber alınamıyor. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalışan Ekren, vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30'da ortadan kayboldu. Camden Lock Regent's kanalı civarında çantası bulunan Ekren'i arama çalışmaları sürüyor. Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren (48), Orhan Ekren'in bulunması için Türk yetkililerden destek istedi.

'ŞÜPHELENDİĞİMİZ KİŞİSEL BİR ŞEY YOK'

Çok zor bir süreç yaşadıklarını belirten Banu Ekren, "Eşim 26 Kasım tarihinde işiyle bağlantılı olarak vize başvurusunda bulunmak için Londra'ya gitti. Vize başvurusunu tamamladıktan sonra zamanını Londra'da gezerek geçirmek istedi. Akşama kadar da geçirdi. Sonrasında kendisinden haber alamadık. Eve gelmek için döneceğini beklerken Camdem bölgesinde akşam 22.30 gibi telefon sinyali kesildi, o saatten beri kendisinden haber alamıyoruz. Çantasının bir kanal yanında bulunduğunu, bütün özel eşyalarının o çantanın içinde olduğunu, kendisinin bulunamadığı haberini aldık. Polis durumu titizlikle inceliyor. Çanta son lokasyonundaki bölgede bulunmuş. Kanal bölgesi araştırıldı. 14 gündür polis bir süreçle ilgileniyor, kanalda da herhangi bir ize rastlanılmadı. Araştırma devam ediyor. Saatin geç olmasından kaynaklı bölgeyi de çok bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kişisel bir şey yok" diye konuştu.

'ZOR BİR SÜREÇ'

Londra'nın büyük bir şehir olduğunu, birçok kayıp olayının yaşandığını dile getiren Ekren, "Öncelik verdiklerini biliyorum ama dron gibi teknolojik ekipmanlar kullanılabilir, daha fazla kaynak aktarılabilir. Türkiye arama kurtarma konusunda kaynak yardımında bulunabilirse, en büyük destek o olabilir. Dron teknolojisi, yüz tanıma ve benzeri şeylerle süreç hızlandırılabilir. Bugün 15'ini gün olacak. Zor bir süreç, bu sürecin hızlandırılması için teknoloji desteği şart. Türkiye'den arama kurtarma kaynakları nedir bilmiyorum; ama destek olabiliyorlarsa polisle irtibata geçip, o yönde bir kaynak desteğinde bulunmaları çok iyi olur. Süreci hızlandıracak, katkı sağlayacak bir kaynak destekleri olursa çok memnun olurum. Ailecek üzülüyoruz, bu süreci çok zor geçiriyoruz. Gurbetteyiz. Bir an önce bu işin aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum. Bunun için ne gerekliyse yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, İngiltere, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kayıp Profesör İçin Aile Destek Bekliyor - Son Dakika

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