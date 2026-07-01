İnşaat Kazasında 2 Mühendis Öldü, 3 Sanık Beraat İstendi - Son Dakika
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İnşaat Kazasında 2 Mühendis Öldü, 3 Sanık Beraat İstendi

01.07.2026 16:57
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Merkez Ankara inşaatındaki fırtınalı kazada, 2 sanık 15 yıla kadar hapse, 3'ü ise beraat talep edildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - "Merkez Ankara" inşaatında 15 Ağustos 2022'de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyer iki mühendislik öğrencisinin ölmesi ve birinin yaralanmasına ilişkin davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 5 sanıktan 2'sinin 15'er yıla kadar hapsini, 3'ünün ise beratını talep etti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat'ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili İnan Yücel, firmanın ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar ve olayda yaralanan stajyer Ege Kıratlı, kazada hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin ile Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk katıldı.

Duruşmada yeni bilirkişi raporunun dosyaya gönderildiği bildirildi. Buna göre yeni bilirkişi heyeti raporunda, Bozbaşoğulları İnşaat'ın şantiye şefi İnan Yücel'in "asli derecede", Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı Proje Müdürü Sinan Kar'ın ise "tali derecede" kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, diğer sanıklar yönünden ise kusur tespit edilmedi. Önceki bilirkişi raporuda Pasifik İnşaat adına Sinan Kar, Alpcan Ergüven ve Emrah Akyol asli kusurlu görülürken, yeni raporda sadece Sinan Kar'ın tali kusurlu görülmesi dikkati çekti.

Raporda, kazanın, şiddetli rüzgarın etkisiyle döşeme üzerinde dik şekilde bırakılan ve sabitlenmeyen yaklaşık 3 ton ağırlığındaki betonarme perde kalıbının devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Heyet, kazanın temel nedeninin kalıp panosunun iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmemesi ve sabitlenmemesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bilirkişiler, Bozbaşoğulları İnşaat adına işin sevk ve idaresini yürüten şantiye şefi İnan Yücel'in, kalıp panolarının güvenli şekilde sabitlenmesini sağlamadığı, gerekli iş organizasyonunu yapmadığı, kalıp kurulumu, sökümü ve istifine ilişkin planlama ile denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle kazada asli derecede kusurlu olduğu kanaatine vardı.

ÜÇ KİŞİDE KUSUR TESPİT EDİLMEDİ

Raporda, Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı Proje Müdürü Sinan Kar'ın ise asıl işveren vekili sıfatıyla şantiyedeki güvenlik risklerinin giderilmesine yönelik koordinasyon, kontrol ve denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle tali derecede kusurlu olduğu belirtildi. Heyet, sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel hakkında ise olayın meydana gelmesine etki eden kişisel kusurlarını ortaya koyacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığını belirterek bu kişiler yönünden kusur tespit etmedi.

ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞ AÇIKLANDI: 3 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Raporda ayrıca, kazada yaşamını yitiren Taha Öztürk ve Emre Çetin ile yaralanan Ege Kıratlı'nın olayın meydana gelmesinde herhangi bir kusurlarının bulunmadığı ifade edildi. Bilirkişi heyeti, sonuç bölümünde kazanın meydana gelmesinde yalnızca İnan Yücel'in asli, Sinan Kar'ın ise tali derecede kusurlu olduğu, bunun dışında başka kişilerin kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı kanaatine ulaştığını mahkemeye sundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Buna göre savcı, bilirkişi raporu doğrultusunda sanıklar şantiye şefi İnan Yücel ve proje müdürü Sinan Kar'ın "taksirle insan öldürme ve yaralama" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in de beraatini istedi.

YARALI KURTULAN KIRATLI: "BU ŞANTİYEDE YAŞANAN İŞ CİNAYETİ TEK DEĞİLDİR"

Daha sonra söz alan müşteki Ege Kıratlı, "Yetki şeması çıkmamışken bilirkişi raporunun çıkması eksiktir. Daha yetkili kişiler sorumludur. Bu şantiyede yaşanan iş cinayeti tek değildir, daha önce de yaşanmıştır. Burada alınmayan önlemler, ihmaller sistematiktir" dedi.

Oğlunu kaybeden baba Zeki Öztürk de "Biz iki tane evladımızı kaybettik. Burada çok açık ihmaller vardır. Biz sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

AVUKAT YILMAZ: "OLASI KASTTAN CEZA İSTİYORUZ"

Çetin ailesinin avukatı Murat Yılmaz, bilirkişi raporuna katılmadıklarını ifade etti ve şunları söyledi:

"Biz en başından itibaren adaletin tecellisi için suçluların tespit edilmesini bekledik. Firma yetkililerinin defalarca dinlenmesini talep ettik, kabul edilmedi. Seyfullah ve Halil İbrahim Bozbaş başta olmak üzere dinlenmesini istediğimiz insanlar var. İnşaatın başladığı tarihlerde Ankara'nın devasa projesi olarak tanıtılan projenin detaylarını, organizasyon şemasının açığa kavuşturulmasını talep ettik. Ama dosyaya kazandırılmadı. Böylesine devasa bir projede organizasyon şemasının olması hayati derecede önemliyken hiçbir şey yapılmadı. Geldiğimiz aşamada karar verilemez. Organizasyon kusuru olduğu söyleniyor bilirkişi raporunda. Ancak bu kusur iki kişiyle mi olur? Olsa bile huzurdaki sanıklarla olmaz. Yetkililer eliyle olur bu sorun. Söz konusu olay, bir iş kazası değildir."

"BİR KİŞİNİN BİLE TUTUKLU YARGILANMAMASI VİCDANLARI YARALIYOR"

Kırmızı alan olarak belirlenen yere inşaattaki ilk günleri olan çocukları mı çıkarırsınız? Oysa sadece kırmızı alana girme yetkisi olan kişiler girebilir ancak. Alpcan Ergüven, stajyerlere 'kırmızı alana çıkabilirsiniz' diyor ama beraat isteniyor. Öte yandan stajyer öğrencilere hiçbir eğitim de verilmemiş. Bu da sanık beyanlarıyla mevcut. Burada verilecek karar adaletli olmayacaktır, vicdanları yararlayacaktır. Biz olası kast hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Zira 150-200 öğrencinin 'eylem yaparsa' diye tutuklandığı ortamda iki öğrencinin öldüğü ve bir öğrencinin yaralandığı olayda bir kişinin bile tutuklu yargılanmaması vicdanları yaralamaktadır."

BABA İSMAİL ÇETİN: "KARTALKAYA'DA 7-8 AYDA CEZA VERİLDİ, BİZDE YILLAR GEÇTİ"

Baba İsmail Çetin, "Biz acı çekerek bu mahkeme kapılarına sürüklenirken bize bu yapılmamalı. Kartalkaya'da yaşanan yangında 7-8 ayda yargılama yapıldı, olası kasttan cezalar verildi. Bizde yıllar geçti. Valiliğin 'inşaatlarda hava durumu nedeniyle çalışma yapılamaz' diye duyuru yaparken o gün bu çocukları çalıştıranlar kasten hareket etmemiş midir şimdi?" dedi.

SANIK AVUKATI: "BURADA YARGILANMASI GEREKEN ASIL İŞVERENLERDİR"

Sanık İnan Yücel'in avukatı, "Burada asıl yargılanması gereken asıl işverendir. Tüm talimatları o veriyor çünkü. Mühendisinden habersiz işveren stajyer sokuyor inşaate. Bilirkişi raporu da bilimsel değerlendirmeye aykırıdır. Bizce akademik bir kadrodan rapor düzenlenmelidir" dedi.

Müvekkilinin beraatini isteyen Sinan Kar'ın avukatı, "Müvekkilime tali kusur atfedilemez. Elverişli bir rapor alınmasını talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Sanık Alpcan Ergüven de "Ben de o gün sahaya davet edildim. Ben de yaralandım olayda. Yaramın ağır olmaması ve rapor almamam benim de mağdur olduğumu unutturmamalı. Kalıbın sabitlenmesiyle ilgili bir sorumluluğum yok. Ben sadece imalatın kalitesini kontrol ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

Sanık Emrah Akyol ise esasa ilişkin savunmasında iş güvenliği bölümünde çalıştığını ancak evrak kayıtları yapan bir personel olduğunu ifade ederek, "Ben sahada çalışmıyorum. İşveren yükümlülüğünde bana daha talimatlarının anlatıldığı bir kağıdı imzalatma gibi bir görevim var sadece. Bunu da yaptım zaten. Ben ilk günden beri neden burada olduğumu hala anlıyor değilim" dedi. Akyol da beraatini istedi.

Mahkeme, raporlar arasında bir kısım çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle yeni bir heyetten çelişkilerin giderilecek şekilde bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İnşaat Kazasında 2 Mühendis Öldü, 3 Sanık Beraat İstendi - Son Dakika

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