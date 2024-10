İran, Hamas'ın Saldırısından Haberdar İddalarını Reddetti

Güncel

TAHRAN, 13 Ekim (Xinhua) -- İran, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan haberdar olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Resmi haber ajansı İRNA'ya göre, İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Cumartesi günü yaptığı açıklamada, The New York Times ve The Wall Street Journal'ın İsrail'in Hamas'ın gizli toplantı tutanaklarına ulaştığı iddiasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Tutanaklarda Tahran'ın Hamas'ın 7 Ekim saldırısı planından haberdar olduğu iddia ediliyor.

Açıklamada, " Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas yetkilileri operasyon hakkında hiçbir bilgileri olmadığını, sadece Hamas'ın Gazze'de bulunan askeri kanadının operasyonun planlanması, kararlaştırılması ve yönetilmesinden sorumlu olduğuna işaret ederken, operasyonu kısmen veya tamamen İran veya Hizbullah'la ilişkilendirmeyi amaçlayan her türlü iddianın geçersiz olup, düzmece belgelerden kaynaklandığını belirtti" denildi.

New York Times'ın Cumartesi günü yayımladığı habere göre, ABD'li gazetenin ulaştığı ve Hamas'ın gizli toplantısına ait olduğu öne sürülen tutanaklar, İsrail ordusu tarafından ele geçirildi ve 7 Ekim saldırısının planlanmasına ilişkin ayrıntılı kanıtlar sunuyor. Tutanakların, Hamas'ın siyasi büro şefi Yahya Sinvar'ın, Filistinli grubun müttefiki olan İran ve Hizbullah'ı operasyona katılmaları ya da en azından Hamas'ın ani bir şekilde sınır ötesi baskın düzenlemesi halinde İsrail'le daha geniş çaplı mücadelede bulunulması yönünde ikna etme çabalarını ortaya koyduğu belirtildi.