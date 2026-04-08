ABD ve İsrail\'den görülmemiş İran itirafı

08.04.2026 11:53
İran’da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes kararı alındı, müzakereler cuma günü İslamabad’da yapılacak. Trump, İran’ın sunduğu 10 maddelik planın görüşmelere zemin oluşturduğunu açıkladı. Ateşkes sonrası The Economist, ABD ve İsrail istihbaratlarının, İran'ın yıllar içerisinde inşa ettiği füze kapasitesini "hafife aldıklarını" ve kendilerinin imha ettiği füze sayısını "gözlerinde büyüttüklerini" yazdı.

İran'da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkesi kararı alındı. İsrail, İran'a yönelik saldırıları durdurdu. Trump ise “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu." açıklamasında bulundu. Ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 40 gündür süren savaşta İngiliz The Economis, Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.

"TAHRAN'IN FÜZE SAYISI HAFİFE ALINDI"

Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN'IN FÜZE STOKUNU BU KADAR DAYANACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

Az sayıda İsraillinin "İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.

Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.

2 HAFTALIK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

TRUMP: İRAN'IN PLANI GAYET İYİ GÖRÜNÜYORDU

İngiliz yayın kuruluşu Sky News'a konuşan Trump, bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek “tam bir zafere ulaşıldığını” ileri sürdü.

İran tarafından açıklanan anlaşma şartlarına değinen ABD Başkanı, “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

VANCE: İRAN ANLAŞMAYI UYGULAMAK İSTERSE BAŞARABİLİRİZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'ın söylemlerini destekler açıklamalarda bulundu.

Vance, “İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı, ABD ve müttefikleri ise saldırıları durdurmayı kabul etti. İran iyi niyetle anlaşmayı uygulamayı kabul ederse başarabiliriz. Trump, İran konusunda ilerleme sağlamak için sabırsızlanıyor.” dedi.

PEZEŞKİYAN: ATEŞKES İRAN'IN İLKELERİYLE SAĞLANDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da açıklamada bulundu.

Ateşkesin İran’ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını belirten Pezeşkiyan, “Ateşkes, yüce şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın meydanlardaki varlığının bir başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

İran lideri açıklamasında, “Bugünden itibaren de; gerek diplomasi alanında, gerek savunma alanında, gerek sokaklarda, gerekse hizmet sunma arenasında bir arada kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

  1. ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
  2. Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
  3. Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
  4. İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
  5. İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
  6. BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
  7. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
  8. İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
  9. ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
  10. Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi
Kaynak: AA

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Baba hastanede, oğul camide Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Türkiye’nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili açıklama İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
Akın Gürlek açıkladı, kripto fenomenleri Telegram’a kaçtı Akın Gürlek açıkladı, kripto fenomenleri Telegram'a kaçtı
Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

13:53
En sonunda bunu da gördük Maçın ortasında traş oldu
En sonunda bunu da gördük! Maçın ortasında traş oldu
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:23
Fenerbahçe’de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
