ABD ve İsrail\'den görülmemiş İran itirafı

İran'da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkesi kararı alındı. İsrail, İran'a yönelik saldırıları durdurdu. Trump ise “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu." açıklamasında bulundu. Ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 40 gündür süren savaşta İngiliz The Economis, Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.

"TAHRAN'IN FÜZE SAYISI HAFİFE ALINDI"

Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN'IN FÜZE STOKUNU BU KADAR DAYANACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

Az sayıda İsraillinin "İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.

Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.

2 HAFTALIK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

TRUMP: İRAN'IN PLANI GAYET İYİ GÖRÜNÜYORDU

İngiliz yayın kuruluşu Sky News'a konuşan Trump, bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek “tam bir zafere ulaşıldığını” ileri sürdü.

İran tarafından açıklanan anlaşma şartlarına değinen ABD Başkanı, “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

VANCE: İRAN ANLAŞMAYI UYGULAMAK İSTERSE BAŞARABİLİRİZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'ın söylemlerini destekler açıklamalarda bulundu.

Vance, “İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı, ABD ve müttefikleri ise saldırıları durdurmayı kabul etti. İran iyi niyetle anlaşmayı uygulamayı kabul ederse başarabiliriz. Trump, İran konusunda ilerleme sağlamak için sabırsızlanıyor.” dedi.

PEZEŞKİYAN: ATEŞKES İRAN'IN İLKELERİYLE SAĞLANDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da açıklamada bulundu.

Ateşkesin İran’ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını belirten Pezeşkiyan, “Ateşkes, yüce şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın meydanlardaki varlığının bir başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

İran lideri açıklamasında, “Bugünden itibaren de; gerek diplomasi alanında, gerek savunma alanında, gerek sokaklarda, gerekse hizmet sunma arenasında bir arada kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.