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İran'dan İsrail'in Şam saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz - Son Dakika
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İran'dan İsrail'in Şam saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sadık Umidzade ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetti. Saldırının terör eylemi olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanlığı, uygun yer ve zamanda İsrail'e karşılık vereceklerini söyledi.

20.01.2024 - 20:17,
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İran, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda askerlerinin öldürülmesine "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA 5 İRANLI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın El Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldı. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem'in de aralarında bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetti.

İran'dan İsrail'in Şam'daki saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz

İRAN: KENDİ GÜÇSÜZLÜK VE ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıyı kınadı. Kenani, "İsrail'in, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesinin ve Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik saldırgan ve provokatif saldırılarını artırmasının kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan İsrail'in Şam'daki saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz

"TERÖRİST BİR EYLEM"

Tel Aviv'in Şam'a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların söz konusu saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.

İran'dan İsrail'in Şam'daki saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz

"İSRAİL'İN DEAŞ'LA DERİN İLİŞKİSİNİ AÇIKÇA GÖSTERİYOR"

İran askerlerinin "Suriye hükümetinin resmi daveti ile askeri danışman olarak" Suriye'de bulunduğunu savunan Kenani, "Bu ülkede (Suriye'de) barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar." ifadelerinde bulundu. Kenani, İsrail'in İran askerlerini öldürmesinin, Tel Aviv'in bölgedeki bazı terör örgütleri ve DEAŞ terör örgütü ile derin ilişkisini açıkça gösterdiğini" belirtti.

İran'dan İsrail'in Şam'daki saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz

"UYGUN YER VE ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Tahran'ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını vurgulayan Kenani, İran'ın "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun" altını çizdi.

İran'dan İsrail'in Şam'daki saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz
İran\'dan İsrail\'in Şam saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Murat: İran gördüğüm en korkak devlet sadece saldırırsa müslüman Lara saldirir Yanıtla 11 166
  • garson eleman: Abd İsrail ve İran üçü de aynı bir birlerinden farkları yok Yanıtla 1 20

Suriye, İsrail, Nasır, İran, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'in Şam saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan İsrail'in Şam saldırısına yanıt: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz - Son Dakika
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