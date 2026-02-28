İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün\'de ABD üslerini vurdu

İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının ardından Tahran yönetiminden karşılık geldi. İsrail'in çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulurken, İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. Bölgede gerilim hızla tırmanırken, saldırıların kapsamına ve olası can kaybına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

KATAR'DAN HALKA UYARI: ASKERİ ÜSLERDEN UZAK DURUN

Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak halka evde kalmaları ve askeri üslerden uzak durmalarını tavsiye etti. Öte yandan Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

RİYAD, ABU DABİ VE KUVEYT'TE PATLAMLAR

Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu, Al Jazeera bölgede sirenlerin duyulduğunu bildirdi. AFP muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Riyad'da yüksek şiddetli patlamalar duyuldu.

ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN'DA SİREN SESLERİ

Ürdün'ün başkenti Amman'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bir dizi saldırı başlatmasının ardından siren sesleri duyuldu. Amman'daki Kamu Güvenliği Müdürlüğü, "Sirenlerin anlamı şu şekilde olacaktır: Aralıklı üç siren bir tehdit olduğunu, tek siren ise tehdidin geçtiğini ifade eder" açıklamasında bulundu. Müdürlük ayrıca yaptığı açıklamada, "Üç siren sesini duyduğunuzda bulunduğunuz yerde kalmanız ve hareket etmemeniz tavsiye edilir. Ev dışında bulunuyorsanız, tehdit geçene kadar en yakın binaya sığınmalısınız" ifadelerine yer verdi.

BAHREYN'DEKİ ABD DONANMA ÜSSÜ VURULDU

İran'ın füze saldırılarında Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu duyuruldu. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

"SIĞINAKLARA GİRİN" UYARISI

ABD ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İsrail'de bulunan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. ABD makamları, söz konusu ülkelerdeki vatandaşlarına "sığınaklara girin" çağrısında bulunarak gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi.

"HİÇBİR KIRMIZI ÇİZGİ OLMAYACAK"

İranlı bir yetkili, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "İsrail, karşı karşıya kalacağı şeye hazır olsun; hiçbir kırmızı çizgi olmayacak. Teslim olmayacağız. Orta Doğu'daki tüm ABD ve İsrail varlıkları ile çıkarları meşru hedef haline geldi" dedi.

İRAN İSMİ DUYURDU: HAYBER'İN FETHİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme saldırılara başladıklarını açıkladı. İran, söz konusu operasyonu ise "Hayber'in Fethi" ismi ile duyurdu.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi. Netanyahu, başlattıkları operasyonun amacının "varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" olduğunu ifade etti. AFP haber ajansının aktardığına göre Netanyahu, İranlıların "zorbalık zincirini" kırmalarının zamanı geldiğini belirtirken, İsraillilere de "ülkelerinin ebediyetini sağlamak için bir arada olmaları" çağrısı yaptı.