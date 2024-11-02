İspanya'da Sel Felaketi: 211 Ölü, Çok Sayıda Kayıp - Son Dakika
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İspanya'da Sel Felaketi: 211 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

İspanya'nın Valensiya bölgesinde büyük sel felaketinde ölü sayısı 211'e yükseldi, kayıplar devam ediyor.

02.11.2024 16:47
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İspanya'da 29 Ekim'de özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, sel felaketinden dolayı oluşturulan Kriz Masası'nda düzenlenen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 208'i Valensiya, 3'ü Kastilya-La Mancha olmak üzere 211 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Halen çok sayıda kayıp olduğunu, önceliğin arama ve kurtarma çalışmalara verileceğini vurgulayan Sanchez, bölgede şu anda 2 bin 500 asker olmasına rağmen 5 bin asker ve 5 bin jandarma ve polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha Valensiya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla sayıda asker ve diğer güvenlik görevlilerinin tek bir bölgeye gönderildiğini dile getiren Sanchez, "Şu ana kadar, evleri, yolları, sanayi siteleri sular altında kalan 30 binden fazla insanımızı kurtardık. O kadar büyük bir doğal afet yaşıyoruz ki rakamlar yetersiz kalıyor, yardımların birçok noktaya ulaşması uzun sürüyor ve halen evleri, garajları, belediyeleri sular altında kalan çok sayıda çaresiz insan var." dedi.

Bu arada, gerek İspanyol hükümeti, gerek yerel yönetimler 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından kayıp sayısıyla ilgili net bir bilgi vermekten kaçınıyor.

İspanyol basınında, Valensiya'daki Operasyonal Kontrol Merkezi kaynak gösterilerek 1300 olarak verilen kayıp sayısı resmi yetkililerce yalanlanarak, "çok kayıp var" demekle yetinildi.

Haberlerde, 1900'ün kayıp başvuru telefon hattına gelen sayılardan çıktığı belirtilirken, bulunan vatandaşların sayısının listeden düşürülmemesinden, kayıplarla ilgili net bir sayının halen verilemediğini öne sürülüyor.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, Valensiya'nın Benetusser ilçesinde 3 gündür arabasında mahsur kalan bir kadının kurtarıldığı duyuruldu.

Valensiya'da mevcut durumda polis, itfaiye, asker ve sivil yardım kuruluşundan toplam 17 bin 500 kişi arama, kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılıyor.

Ayrıca Valensiya'da felaketten etkilenmeyen yerlerdeki halk büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

Binlerce genç ellerinde temizlik malzemeleri ve gıda yardımlarıyla Valensiya kent merkezinde toplanıp, yürüyerek felaketin yaşandığı yerleşim yerlerine gitti.

"İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde yardım için İspanya'daki birçok şirket, spor kulübü ve diğer ticari kuruluşlar seferber oldu.

Diğer yandan sel felaketi sonrasında başlayan yağmalama vakalarından dolayı gözaltına alınanların sayısının 82'ye çıktığı, bunlardan 10'unun tutuklandığı bildirildi.

4500 işletme, 100 binden fazla araç zarar gördü

Felaketin yarattığı ekonomik zararlarla ilgili bilgi veren Valensiya Ticaret Odası da bölgede 1800'ü çok ciddi olmak üzere toplam 4 bin 500 işletmenin zarar gördüğünü, çalışan sayısına göre kıyaslama yapıldığında bunun bölge nüfusunun yüzde 31'ine denk geldiğini açıkladı.

Bu arada, Valensiya özerk hükümeti yetkilileri, mevcut durumda bölgenin yüzde 94'üne elektrik verildiğini ancak su, gıda ve doğal gaz sorununun sürdüğünü kaydetti.

Sel sularının sürükleyip sokaklara, garajlara ve otoyollara yığdığı 100 binden fazla aracın zarar gördüğü Valensiya'da tüm bu araçların kaldırılmasının bir iki ay sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Sel Felaketi: 211 Ölü, Çok Sayıda Kayıp - Son Dakika

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