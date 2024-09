Isparta\'da Elma Hasadı Başladı

Güncel

TÜRKİYE'deki elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da hasat başladı. Bu sezon özellikle Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık sorunu nedeniyle sulama sıkıntısı baş gösterirken, rekolte beklentisi de geçen yıla oranla düştü. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında hasat yapıldığını, bu yılki hasadın ise yaklaşık 1 milyon ton civarında olmasını beklediklerini söyledi. Ziraat yüksek mühendisi Selçuk Binici de "Eğirdir Gölü maalesef kuruyor. Kuruduğu için tarım biraz daha zorlaşıyor. O yüzden tarımın gerçekten bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki üretilen 4 elmadan 1'inin yetiştirildiği Isparta'da her yıl eylül ayında başlayıp, yaklaşık 2 ay devam eden hasat sezonuna gelindi. Bölgede 'Scarlet', 'Jonathan', 'Golden', 'Pink lady' ve 'Fuj' gibi çeşitli türlerde elma yetiştiren üreticiler, bahçelerde ürün toplamaya başladı. Eğirdir, Gelendost, Gönen ve Atabey ilçelerinde yoğunlukla yapılan elma yetiştiriciliğinde bu sezon Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle sulama sıkıntısı yaşayan üreticilerin rekolte beklentisi de geçen yıla oranla düştü. Geçen sezonda 1 milyon 250 bin ton olan rekoltenin bu yıl 1 milyon ton civarında olması bekleniyor.

'YAKLAŞIK 1 MİLYON TON HASAT BEKLİYORUZ'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında hasadımız olmuştu. Bu yıl o kadar hasat beklemiyoruz. Yaklaşık 1 milyon ton civarında hasat bekliyoruz. Bu ancak kasımın ortalarında belli olur. Şu anda toplanan elmalarımız depolarımızda stoklanıyor ve zaman zaman Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere gidiyor. Akabinde de ekim ve kasım aylarında da ihracatımız başlar. Elma çok hassas bir üründür, çok bakım ister. Elma dikiliyor, budanıyor, ilaçlanıyor, sulanıyor ve akabinde hasadına geliniyor. Burada dalında 15 lira olan elma, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde marketlerde, pazarlarda 3 katına satılıyor. Bu tabii ki insanların alım gücünü de etkiliyor. Bu aradaki kişilerden ricam şudur; tabii ki para kazansınlar ama oradaki insanların da ürettiğimiz elmayı yiyebilmesi için biraz daha makul fiyatlarda tutsunlar" dedi.

SOĞUK HAVA DEPO KAPASİTESİ 500 BİN TON

Isparta elmasının Avrupa ülkeleri, Hindistan, Çin, Rusya ve Libya gibi ülkelerde alıcı bulduğunu aktaran Mustahattin Can Selçuk, kentte neredeyse bütün ilçelerde elma üretimi yapıldığından bahsetti. Gönen, Eğirdir, Gelendost ve Atabey'de elma üretiminin daha yoğun olduğunu kaydeden Selçuk, "Soğuk hava depo zincirinde de yaklaşık 500 bin ton civarında kapasitemiz var. Bu soğuk hava deposu zincirlerimizin yüzde 90'ı Eğirdir ve Gelendost ilçelerimizde" diye konuştu.

'KALİTE GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİ'

Ziraat yüksek mühendisi Selçuk Binici, bu yıl elma sezonuna 1 hafta erken başladıklarını söyledi. Binici, "Ekolojik denge biraz değişiyor. Bu sene elma, 1 hafta, 10 gün erken geldi. Tabii elmanın erken gelmesi soğuklanma ihtiyacını karşılamadığı için bu yıl geçen yıla göre yüzde 70'lik bir verim var. Fakat kalite olarak geçen yıla göre daha iyi bir kalitemiz var. Hem boy açısından hem renk açısından bizim için daha iyidir. Fakat bu yıl da bizim için dezavantajlardan birisi işçilik maliyetlerinin artmış olması. Elmada geçen yıla göre ciddi bir fiyat artışı yok fakat işçi maliyetlerinde, yakıtta, birçok girdi maliyetlerinde artış var" dedi.

SULAMA SORUNU YAŞANIYOR

Elmada sulama sorunu yaşandığına dikkati çeken Selçuk Binici, "Şu an Isparta'da Eğirdir Gölü maalesef kuruyor. Kuruduğu için tarım biraz daha zorlaşıyor. O yüzden tarımın gerçekten bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz. Her eline alanın 'Ben elma yetiştiriyorum' demesini istemiyoruz. Her ilaç atan, su veren 'Ben burada elma yetiştiriyorum' demesin lütfen. Bizim beklentimiz budur. Elmanın bir alt yapısı vardır. Bunun için bir ziraat mühendisi olması gerekiyor. Elma çok hassas bir ürün, yıl içerisinde 15- 20 kez ilaç atıyoruz. Bunu yetiştirmek için çok enerji sarf ediyoruz. Üreticilere sesleniyorum, bir şeyin alt yapısını yapmadan lütfen 'elma yetiştiriyorum' demesinler" diye konuştu.