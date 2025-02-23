İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı - Son Dakika
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İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki güvenlik istişare toplantısında, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirildi. Toplantıda daha fazla esirin serbest kalması için olası senaryolar değerlendirildi. Öte yandan İsrail basını kararın alınmasının arka planına ilişkin önemli detaylara yer verdi.

23.02.2025 20:16  Güncelleme: 20:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı, esir takasının 7'nci turunda salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı güvenlik istişare toplantısına ve yaşananlara ilişkin bazı detaylar İsrail basınına yansıdı.

İsrail basını, güvenlik istişare toplantısına Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Şas Partisi lideri Haham Aryeh Deri ile güvenlik şeflerinin de katıldığını aktardı.

Basına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Hamas'tan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında teslim edilmesi beklenen Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini perşembe gününden önce teslimini ve anlaşmanın ilk aşamasının daha fazla esirin serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor

İSRAİL 4 ESERİN CENAZESİNİN ERKEN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYOR

Haaretz gazetesi, İsrailli liderlerin toplantıda daha fazla esirin serbest bırakılması için ateşkesi uzatma ve ABD baskısı altında anlaşmayı ilerletme ya da Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatma seçeneklerini görüştüğünü aktardı.

Haberde, daha fazla İsrailli esirin serbest kalması için ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasını uzatmak, Netanyahu ve diğer bakanların muhalefetine rağmen ABD baskısıyla ikinci aşamaya geçmek ve Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmak masadaki opsiyonlar olarak dikkati çekiyor.

Israel Hayom gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İsrailli yetkililerin esir takasının yedinci turundaki 600'ün üzerinde Filistinli mahkumu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim almadan bırakmak istemediği kaydedildi.

PHİLADELPHİ KORİDORU DA GÜNDEMDE

Benzer yorumları yapan The Times of Israel, toplantıya katılan bakanlara dayandırdığı haberinde Philadelphi Koridoru'ndan çekilme konusunun da ele alındığını ve bu konuda istişareler yapıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ateşkesin yürürlüğe girmesinin 42. gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlaması ve 52. günde çekilmeyi tamamlaması yükümlülüğü bulunuyor. 42. gün ise önümüzdeki cumartesiye denk geliyor.

FİLİSTİNLİ ESİRLER OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİKTEN SONRA TEKRAR HAPİSHANEYE ALINDI

Maariv gazetesi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmayı beklerken yaşadıklarına ilişkin detaylar verdi. Gazetenin haberine göre, Filistinli esirlerin gece geç saatlerde de olsa serbest bırakılmasının beklendiği, ancak toplantının sonlarına doğru esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi kararı alındı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılma töreninin "aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya alan İsrail, Filistinli esirleri serbest bırakılmak üzere Kızılhaç otobüslerine bindirdikten sonra onları tekrar hücrelerine gönderdi. İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılması beklenen Filistinli esirler 12 saat boyunca otobüslerde bekletildi ve 2 saat süren bir işlemin sonunda tekrar hücrelerine geri döndüler.

TEVRAT'TAKİ İFADELERİN YAZILI OLDUĞU KIYAFET GİYDİRECEKLER

Öte yandan, esir takasının altıncı turunda Filistinli esirlere Davut yıldızlı "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafet giydiren İsrailli yetkililerin, bu hafta da serbest bırakılacak Filistinli esirlere Arapça olarak Tevrat'ta geçen "Düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım. Onları yok edene kadar geri dönmeyeceğim." ifadelerinin yazılı olduğu kıyafetleri ve "Sonsuza kadar unutmayacağım, düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yeneceğim." ifadelerinin yazılı olduğu bileklikler taktığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasına rağmen İsrail'in, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının Netanyahu'nun gerçekleştireceği "güvenlik istişare toplantısından çıkacak karara bağlı olduğu" kaydedilmişti.

Güvenlik istişare toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Casper:
    Kalleşsiniz Aynı Dem Parti Gibi 25 4 Yanıtla
  • Melike:
    kansız dönekler 21 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bunlara, cermenlere, helenlere ve ermenilere asla güven olmaz 5 1 Yanıtla
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