İsrail, Gazze Şeridi'ne yapılan yardım taleplerinin yarısını geri çevirdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yapılan yardım taleplerinin yarısını geri çevirdi

İsrail, Gazze Şeridi\'ne yapılan yardım taleplerinin yarısını geri çevirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi için ajans tarafından iletilen yardım taleplerinin yarısını geri çevirdiğini açıkladı.

11.02.2024 15:53
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REFAH, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için ajans tarafından iletilen yardım taleplerinin yarısını geri çevirdiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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