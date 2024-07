İsrail'in Gazze'ye saldırıları altyapıda büyük tahribata yol açtı

Güncel

GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları on binlerce can kaybına neden olurken, bölgedeki altyapıda da büyük tahribat meydana geldi.

Filistinliler su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kova ve bidonlarla geçici çözümlere başvurmak zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Haziran ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki su, sanitasyon tesisleri ve altyapının yaklaşık yüzde 67'sinin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü belirtmişti.