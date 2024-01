İSRAİL\'in saldırılarından kaçan 102 Filistinli öğrenci Türkiye\'ye getirildi

İSRAİL'in saldırılarından kaçan 102 Filistinli öğrenci Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye 'ye getirildi. Filistinli öğrenciler, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda konuşan TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Avukat Belma Sekmen, "Bugün sizi davet etmemizdeki amaç sizleri tanımak, sizleri dinlemek ve Türkiye'de yaşadığınız günler, özellikle Filistin'de yaşadığınız zulümle ilgili istişarelerde bulunmaktır" dedi.

İsrail'in saldırılarından kaçan 102 Filistinli öğrenci Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi. Filistinli öğrenciler TOGEMDER ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nün organize ettiği programda biraraya geldi. Programa AK Parti Milletvekili Tuba Durgut, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Avukat Belma Sekmen, AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmoud Madhoun, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nergiz Dağoğlu ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Program, Pençe-Kilit harekatında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK MÜCADELESİ GÖSTERİYORLAR"

Programda konuşan AK Parti Milletvekili Tuba Durgut, "Bu korkunç zulmün altında ama, yine de Filistinli kardeşlerimiz, ülkelerini, şereflerini korumak için çok büyük bir kahramanlık mücadelesi gösteriyorlar ve bize, vatan sevgisinin, imanın tezahürlerini, kahramanlığın tezahürlerini gösteriyorlar. 7 Ekim'den beri devam eden bu korkunç soykırımda; doktorlar hastanelerini, hastalarını terk etmeyerek, gazeteciler ailelerinden fertleri kaybettiği günlerde bu zulmü hala duyurmaya çalışarak, Filistinli anneler, babalar, kardeşler, yaşlılar gençler, çocuklar hep birlikte vatanlarını savunarak gerçekten büyük bir destan yazıyorlar" dedi.

"HİÇ BİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Alaa Al Muzaini, "Ben Alaa Al Muzaini. 19 yaşındayım. Dijital ekonomi ve finansal teknoloji okuyorum. Çok dağınık hissediyorum yani hiçbir şey belli değil. Ne olacağımız belli değil. Umarım ve uğraşıyorum burada okumak için. Hiçbir şey belli değil. Zor ama her şey en başta zor olabilir ama alışırız" dedi.

"BELGELERİMİ ALMAK İÇİN DÖNDÜM; EVİMİ BULAMADIM"

Filistinli öğrenci Nour Musallam ise, "Merhaba, benim adım Nour Musallam. Ben 20 yaşındayım. Filistin'de İslam Üniversitesi'nde optimetrik okuyorum, 3. sınıftayım. İnşallah iyi bir üniversiteye gitmek istiyorum. Ben devam edeceğim; ama çok zor bir şey. Ben Filistin'i bıraktım evimi bıraktım. Buraya geldim. Çok zor şeyler yaşadım ama inşallah devam edeceğim burada. Aslında benim babam orada kaldı, engellediler buraya gelmesini. Ben, kardeşlerim ve annem çıktık. Babam buraya gelsin diye uğraşıyorum ama çok kötü bir durumda. Biliyorsunuz ben evimi bıraktım belge falan almadım üniversite hakkında. Tekrar döndüm bilgiler almak için evimi bulamadım ben. Evim yıkıldı ama çok şükür hayatta kaldık" şeklinde konuştu.

"ORADA İŞGAL VE İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR"

TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Avukat Belma Sekmen ise, "Bugün sizi davet etmemizdeki amaç sizleri tanımak, sizleri dinlemek ve Türkiye'de yaşadığınız günler, özellikle Filistin'de yaşadığınız zulümle ilgili istişarelerde bulunmaktır. Biz yaşanan olayları savaş olarak adlandırmıyoruz. Orada bir işgal var ve insan hakları ihlali var ve insan hakları suçu var ve yargılamalar da başladı. Bizler de sivil toplum örgütü olarak kendi çapımızda Filistin'den gelen kardeşlerimize 'Sizlere neler yapabiliriz?' diye istişare etmek üzere bu toplantıyı organize ettik. Değerli bakan yardımcılarımızdan ve AFAD yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 100-102 öğrenci üniversite eğitimini yarım bırakarak Türkiye'ye gelmiş durumdalar. Bu öğrencilerin bir kısmında Türk vatandaşlığı, Türk pasaportu ve Kıbrıs Türk vatandaşlığı pasaportu var, bir kısmı Filistin pasaportuna sahipler. Çok iyi üniversitelerde okuduğunuzu ama maalesef yaşanan bu zulümden dolayı yarım bıraktığınızı gördük. Bilgisayar okuyan var tıp okuyan var hukuk okuyan var sosyal bilimlerde okuyan çok değerli okullarda okuyan arkadaşlarımız var. Bugün aramızda olan arkadaşlarımız da size hitap edecek. Milletvekili arkadaşlarımız ve bizler Ankara'da Filistinli Dışişleri bakan yardımcımızla birlikte YÖK'te ve diğer kurumlarda takiplerini yapacağız" diye konuştu. Filistinli öğrencilerin yarım kalan üniversite eğitimlerini Türkiye'de sürdürmeleri amaçlanıyor.

"TOGEMDER VASITASIYLA SİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ ULAŞTIRMAYA HAZIRIZ"

AK Parti 24. Dönem İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, "Ben İstanbul Üniversitesi çocuk kliniğinin profesörlerindenim. Sizler de öğrencisiniz. Biz elimizden gelen her türlü desteği, her türlü yardımı bu dernek vasıtasıyla, şu andaki Togemder vasıtasıyla size her türlü desteği ulaştırmaya hazırız. Bütün telefonlarımız burada var" şeklinde konuştu.

GAZZE'YE YAKLAŞIK 80 BİN TON BOMBA ATILDI

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmoud Madhoun, " Filistin ve Gazze'de büyük bir dram yaşanıyor. Gazze'ye atılan bombaların toplamı yaklaşık 80 bin ton bomba atıldı. Japonya'daki Hiroşima, Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarının iki veya üç katı Gazze'ye atıldı. Nagazaki'ye atılan bombalar 25 bin ton, Hiroşima'ya 15 bin ton atıldı. Tek Gazze'ye 80 bin ton bomba atıldı. Yani atom bombası gibi. Gazze'ye atılan bombalar evlerin yüzde 75'i Gazze bölgesinde veya kuzey bölgesinde harap oldu. Gelecek sene alınacak öğrencilerin sayılarını arttıracağız. Son olarak Belma hanım ile konuştuk. Öğrencileri geliştirmek için ve becerilerini daha ilerletmek için özellikle Belma hanım kızları tutuyor. Onları daha fazla geliştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.