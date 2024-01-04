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İsrail, İran'daki terör saldırılarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı - Son Dakika
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İsrail, İran'daki terör saldırılarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'da meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçındı. Hamas ile savaşa odaklandıklarını belirten Hagari, hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Hizbullah'ın muhtemel misillemesine karşı zorluklarla karşılaştıklarını ve çeşitli bölgelerde saldırıları engellediklerini ifade etti. İran'daki saldırılarda ise 103 kişi hayatını kaybetmiş ve 211 kişi yaralanmıştı.

İsrail, İran\'daki terör saldırılarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı
04.01.2024 - 07:15,
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İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran'da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail'in İran'da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.

Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah'ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, "Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah'ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik." şeklinde yanıtladı.

Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde, dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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