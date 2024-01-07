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İsrail Polisi, Kudüs'te 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Polisi, Kudüs'te 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Vurarak Öldürdü

İsrail polisi, Kudüs'teki bir kontrol noktasına düzenlenen araçlı saldırıya karşılık verildiği sırada 'yanlışlıkla' 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Sağlık ekipleri, Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Polisi, Kudüs\'te 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Vurarak Öldürdü
07.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:40
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İsrail polisi, Kudüs'teki bir kontrol noktasında çıkan çatışmada 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü.

İSRAİL'İN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail'in zulmü devam ediyor. İsrail polisi, Kudüs Valiliğine bağlı Biddu kasabasındaki kontrol noktasına bir aracın çarptığını belirterek, araçta bulunan 1'i kadın olmak üzere 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Polis, araçla düzenlenen saldırıda bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

FİLİSTİNLİ KIZ ÇOCUĞUNU VURARAK ÖLDÜRDÜLER

Saldırıya karşılık verildiği sırada "yanlışlıkla" 3 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıklayan polis, "Açılan ateş sonucu başka bir araçta bulunan bir kız çocuğu vuruldu" dedi. Sağlık ekipleri, Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: İHA
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