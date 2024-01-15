İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bekardere Islahı ve Çengelköy çevre projesi törenine katıldı

Emre Can URAN/ İSTANBUL - BEKARDERE Islahı ve Çengelköy çevre projesi törenine katılan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Temel amacımız bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak, herkesi mutlu etmek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak olan İSKİ Bekardere ıslahı ve Çengelköy çevre projesinin temeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle atıldı. Programa, İmamoğlu'nun yanı sıra CHP genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş ve CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş katıldı. Temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Üsküdar Kısıklı'da bugün hizmete alınan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik merkezini ziyaret etti.

"YAĞMUR SUYU HATLARININ DOĞAL ŞEKİLDE DENİZE AKITILMASINI SAĞLAMAK ÇEVREYİ KORUMANIN ÖNEMLİ ADIMIDIR"

Temel atma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, "Üsküdar'da olmak, sizlerle olmak büyük mutluluk. Üsküdarlı hemşerilerimize olan hizmetlerin listelenmesi gurur vesilesidir. İstanbul Boğazı'na bu kadar zehir dökülüyor, vatandaşlarımızın feryat figanı bize yol gösterdi. Biz bu işi görev aldığımız ilk günden beri, İSKİ'nin değerli yöneticileriyle önemsedik. Üsküdar Beylerbeyi'nde belki de İstanbul Boğazı'na zehir taşınmasının en önemli sebeplerinden 600 metrelik atık su tünelini bitirmek önemli bir adımdı. Az önce genel müdürümüz de söyledi tam 180 bin ton kadar böylesi sorun haline gelmiş problemleri 4 buçuk yılda kavuşturduk. 31 noktada da Boğazı, Haliç'i Marmara Denizi'ni koruma amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Yağmur suyu hatlarıyla atık su hatlarını ayırıyoruz. Yağmur suyu hatlarının doğal bir şekilde denize ve araçlarımıza akıtılmasını sağlamak çevreyi korumanın önemli bir adımıdır. Yaklaşık 800 milyon liralık bir yatırım. Sadece, yaklaşık 2 milyar liralık yatırımı Üsküdar'a yaptık" dedi.

"İBB'NİN BİZDEN ÖNCE TEK BİR ÖĞRENCİNİN BİLE EĞİTİM ALABİLECEĞİ KREŞİ YOKTU"

Yuvamız İstanbul ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Yuvamız İstanbul, İstanbul'da bizim dönemimizde ilk kez kreş hizmeti vermeye başlayan kurumumuz. Bunu birçok yerde söylüyorum. Çünkü bazen 'vardı' diye vatandaşlarımız ifade ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bizden önce tek bir öğrencinin bile eğitim alabileceği kreşi yoktu. Mart ayında tamamen bitmiş ve hizmete giren kreşlerimizin sayısı 100 olacak. Yüz adet kreş, sadece 4 buçuk yılda İstanbulluya hizmet etmesi için hazırlamış olacağız. Şu an itibariyle artık tamamen hizmete girmiş olanlar 76 kreşi buluyor. Diğerleri de çok hazırlık aşamasında, işte donanımları vesaire toparlanıyor. Şu anki sayıyla bile bin 300'e yakın çalışanı var buranın. ve kreşimizde eğitimcilerimizin ki sayısı 800'ün üzerinde. Eğitimcilerimizin neredeyse yüzde 99,9'u kadın. Bin 250, bin 300 çalışanının da yüzde 90-95'i kadın. Dolayısıyla o kadar çok yönlü kazan kazanı var ki toplum adına. Hem çocuklarımız burada hayata mağlup değil eşitlenerek giriyorlar. Hem burada annelerimiz, çocuklarını buraya emanet ederek huzurlu bir süreci yaşıyorlar. Aynı zamanda bir kısım annelerimiz, aynı zamanda istihdam sürecine dahil oluyor ve üreten kadın pozisyonuna, evine ekmek getiren kadın pozisyonuna geçiyor. Ama en önemlisi bu kadar ekonomik zorluğun olduğu bir dönemde biz kreşlerimizdeki ücret politikamızla belki de olan piyasanın üçte biri, dörtte biri, bazısına göre onda biri diyebileceğimiz seviyede kreşlerimizde çocuklarımıza eğitim imkanı veriyoruz. Yani eğitimle ilgili çok şey anlatabilirim yaptığımız bu anlamda kreş bunların bizi en çok gülümseten, en çok mutlu eden içimizi ısıtan bir parçası" ifadelerini kullandı.

"DEVLET, CUMHURİYETLE BİRLİKTE KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

İmamoğlu, "Biz milletimizin içini ısıtan, ihtiyaçlara çözüm bulan insanlarımızla konuşan, insanını aldatmayan, insanıyla doğru işleri yapan yapamadığını da anlatan, niçin yapamadığını söyleyen yani doğal bir kamu, vatandaş ilişkisi kuran, vatandaşına tepeden bakan, hükmeden değil, vatandaşını dinleyen, devlet şefkat elidir. Devlet tahakküm kuran, baskı kuran değildir. Devlet, cumhuriyetle birlikte kimsesizlerin kimsesidir, insanını mutlu edendir. O bakımdan biz bu anlayışla, bu kamu anlayışıyla, bu devletçilik anlayışıyla, bu halkçılık anlayışıyla güçlü bir belediyeciliği, güçlü bir İstanbul modelini önümüzdeki 5 yılda daha da tırmandıracağız. Üsküdar'ımıza bu kreşimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"TEMEL AMACIMIZ BİR KİŞİYİ BİLE DIŞARIDA BIRAKMAMAK, HERKESİ MUTLU ETMEK"

Üsküdar'daki açılışa CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş ile birlikte gelen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturduğu Üsküdar ve Kısıklı Mahallesi hakkında yorumunun sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Eminim ki o da çok mutlu olacak. 31 Mart'ta Sinem Hanım'ın başkanlığında mutlu bir Üsküdarlı olacak. Bütün Üsküdarlıların mutlu olacağı gibi. Zaten temel amacımız bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak, herkesi mutlu etmek. 5 yılda ortaya koyacağımız uygulamalarla ve çalışmalarla olacak. Üsküdar hepimiz için çok değerli. Dolayısıyla Sinem Hanım'la, işte ilçe başkanımızla hep birlikte iş birliği içerisinde ama kapsayıcı yani büyük bir uzlaşı içerisinde Üsküdar'da yaşayan herkesi dinleyen siyaset üstü bakan büyük bir ittifakı kurarak Üsküdar'da da aynen İstanbul'da olduğu gibi milletin kazandığı bir seçimi var etme çabasında olacağız. Bu çaba, Üsküdar'da nasılsa Eyüpsultan'da da öyle, Fatih'te de Beyoğlu'nda da öyle. Tuzla'dan Çatalca'ya Silivri'ye kadar öyle olacak. Başka bir yerel yönetim, başka bir dili temsil edecek arkadaşlarım. Yine 16 milyon insanından güç alarak bu kadar kararlı, kimseden icazet almadan, kimsenin tensiplerini beklemeden tam yol ileri diyecek bir kampanyayı ve anlayışı, siyaset ruhunu bizimle yaşayacak ve görecek. Çok iddialıyız" diye konuştu.

"HİZMET ETMEYİ SEVEN VE BİLEN LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ"

İmamoğlu'na açılış töreninde eşlik eden CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ise, "Hizmet etmeyi bu kadar iyi bilen ve insanı çok seven bir liderimizin olmasından kaynaklı çok şanslıyız. Aynı şekilde Üsküdar ilçe örgütümüz de bu anlamda çok çalışkan ve çok kuvvetli bir örgüt. Başkanımızın söylediği gibi kapsayıcı, kimseyi dışarıda bırakmayan, hizmet odaklı, doğru, düzgün bir görev yapma nasip olur inşallah bana ve hepimize. Ekip olarak yola çıktık. Başaracağımıza eminim" ifadelerini kullandı.