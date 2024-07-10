İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Töreni'ne Katıldı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Töreni'ne Katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende 20 yeni proje için temel atıldı.

10.07.2024 16:31
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Mehmet ALA/ İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbir şeyle değişmez, değişilmez. Geçtiğimiz dönem İstanbul'un 39 ilçesine de aynı desteği sunduk. Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. 13 belediye başkanı başka siyasi partiden, hiç umursamam. Hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim." dedi.

Sancaktepe Belediyesi "Yeni döneme yeni yatırımlar" sloganıyla hayata geçireceği 20 proje için Toplu Temel Atma Töreni düzenledi. Temel atma törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Akın Okakın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çeşitli siyasi parti temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.Proje kapsamında, 1 spor salonu, 1 kütüphane, 5 kreş, 3 mahalle evi, 1 muhtarlık binası, 6 park, 2 Sağlık Ocağı ile 1 semt polikliniğinin temeli atıldı.

"100 GÜNDE 20 PROJENİN HAZIRLIĞINI TAMAMLADIK"

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "3 Nisan itibariyle göreve geldik ve bu 100 günde gece gündüz Sancaktepe için mücadele ettik. Çalışıyoruz emek veriyoruz. Tabi bu sadece 100 günlük bir mücadele değildi. Beni birçoğunuz çok yakıdan tanıyorsunuz. Yılların mücadelesini vererek biz bu günlere geldik. Aslında bütün hazırlığımızı geçmişten bugüne yapmıştık ve bu 100 günlük görev süresi içinde, iki bayram yaşadık, uzun süre tatiller oldu. Biz gece gündüz 'Sancaktepe'de neler yapabiliriz?' diye çalışma arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla ve birim müdürlerimizle çalıştık. Sancaktepe'de 20 yeni projenin 100 gün içerisinde hazırlığını, finansman ve arazi sorunlarının çözülmesini tamamladık" dedi.

"İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNE AYNI HİZMETİ SUNDUK"

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ise, "Belediye başkanı olmak bir makam sahibi olmak değildir. Yüce bir görev ve yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir. Makamına değil görevine ve sorumluluklarına odaklanan herkesle bu kardeşiniz uyum içerisinde el ele çalışır. Derdi makamı olmasın, vatandaş olsun, sorumlulukları olsun. İnanın vatandaşa hizmetin partisi olmaz. Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbirşeyle değişmez, değişilmez. Geçtiğimiz dönem İstanbul'un 39 ilçesine de aynı desteği sunduk. Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. 13 belediye başkanı başka siyasi partiden, hiç umursamam. Hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim" ifadelerini kullandı.

"BU KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Başkan İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın ne yazık ki uygulanan kötü ekonomik politikalarla birlikte ekonomik kriz şartları herkesin belini bükmekte. Evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız, büyük sıkıntı çeken emeklilerimiz, işsiz insanlarımız çok zor durumda.O bakımdan bizler vatandaşlarımızın bu kötü şartlarda bir kısım ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kurumlarımızdan ve özellikle sunduğumuz imkanlardan maksimum faydalanmalarını sağlayabilmek adına çok çalışmalıyız. Özellikle kamu kurumlarından israfı söküp atmalıyız. Biz, yapacak çok işimiz olduğu kadar yetişecek enerjiye ve güce sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çünkü arkamızda sizin desteğiniz, sizin sevginiz ve sizin duanız var. Aklın ve adaletin yolundan hiç şaşmadan hakkın ve halkın rızası için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu kararlılıkla yürüyoruz, bu kararlılıktan vazgeçmeden ne diyeceğiz? Her zaman devam edeceğiz söylemeye, 'Tam yol ileri' diyeceğiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından toplu temel atma töreni yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi\'nin Toplu Temel Atma Töreni\'ne Katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Töreni'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Töreni'ne Katıldı - Son Dakika
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