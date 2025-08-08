İstanbul\'da Filistin\'e destek yürüyüşü düzenlenecek

İSRAİL'in Filistin'deki katliamına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla yarın Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar yürüyüş düzenleyecek. Etkinlikle alakalı konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, "Yarın akşam 20.30' da Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar Filistin'le ilgili bir yürüyüş planladık. Bu eyleme herkesi davet ediyoruz. İyi herkesi davet ediyoruz. Çocukların açlıktan öldüğü bir ortamda kadınların her türlü onurunu zedeleyebilecek kepazeliğin yapıldığı bir ortamda insan onurunun yeniden dirilmesi için Gazze'ye umut ışığı mottosuyla birlikte yarın tüm kardeşlerimizi Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar olan bu yürüyüşümüze davet ediyorum" dedi.

Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, İsrail'in Filistin'deki katliamına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla İstanbul'da yürüyüş düzenleneceğini açıkladı. Yarın akşam saat 20.30'da Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüşün Ayasofya Camii'ne kadar devam edeceğini açıklayan Güney, tüm İstanbulluları yürüyüşe davet etti.

'BEYAZIT'TAN AYASOFYA'YA YÜRÜYECEĞİZ'

Mehmet Güney, "Cumartesi günü, akşam 20.30'da Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar Filistin'le ilgili bir yürüyüş planladık. Bünyemizde değişik paydaşlarımız var Filistin Desteği Platformu olarak. Ancak biz sadece bunlarla koordinasyonu yapıyoruz. Bu eyleme herkesi davet ediyoruz. İyi herkesi davet ediyoruz. Çocukların açlıktan öldüğü bir ortamda, kadınların her türlü onurunu zedeleyebilecek kepazeliğin yapıldığı bir ortamda, insan onurunun yeniden dirilmesi için, 'Gazze'ye umut ışığı' mottosuyla birlikte yarın tüm kardeşlerimizi Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar olan bu yürüyüşümüze davet ediyorum. Bu yürüyüşte meşaleli bir yürüyüş olacak. Meşale biliyorsunuz ki bir kurtuluşu, umudu simgeliyor. O meşalemizin ışığı Ayasofya meydanına vardığında, ışığın hepsi Tel Aviv sokaklarında görülsün. Filistin'in her noktasında görünsün. Dünyanın her bir noktasında görünsün ki ekmeğin, suyun, ilacın silah olarak, tehdit olarak kullanıldığı bu kepazeliğe karşı bir tavır olsun istiyoruz. Bir de şu anda biliyorsunuz, 60 binin üzerinde şehit olan insan var. 100 binin üzerinde yaralı, gazilerimiz var. Tel Aviv'in bu işgalci sisteminin hapishanelerinde 15 bin tutsağımız var. Sayıları belli olmayan, sürgünde insanlarımız var. Ben şahsen bir insan olarak, Filistin'deki nüfustan daha fazla nüfusun, yani Filistinli nüfusun sürgünde yaşadığını görünce bu beni kahrediyor ya. Dünyanın hiçbir toplumunda bu yanlışlık yok. Mevcut nüfustan daha fazlası sürgünde yaşatılıyorsa, bu zulme karşı biz yarın istiyoruz ki Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar kardeşlerimiz yürüsün. Ancak bu yürüyüş turistik bir seyahat değil veya nostaljik bir seyahat değil. Bu bir mesaj taşısın. Nasıl ki oraya ekmek gönderirken, nasıl ki oraya ilaç gönderirken, nasıl ki o insanlara dua ederken, nasıl ki o insanlara yardım ederken bunun bir kıymeti varsa biz bu duyarlılığımızı, insani duyarlılığımız tüm insanlarla paylaşmak, genişletmek ve sesimizin daha gür çıkmasını talep ediyoruz. Yarın meşaleli bir yürüyüş, saat 20.30'da Beyazıt Meydanı'ndan hareket edeceğiz. Ayasofya'dan da öyle bir gül seda olsun ki bu gür sedadan dünyanın her tarafındaki onurlu insanlar, umut versinler. Umut, en zor dönemde bile bize kurtuluş reçetesi olsun" dedi.

'SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRELİM, MESAJIMIZI AYASOFYA'NIN ÖNÜNDEN VERELİM'

Mehmet Güney, "Bu tarz yürüyüşler vicdanı karartılmış kurumlar açısından hiçbir kıymeti yok. İnsanların dünyaya gözlerini kapadığı bir ortamda bu yürüyüşün hiçbir şeyi yok yani. Çünkü insanın evini yıkıyorsanız, insanın canını alıyorsanız, yürüyüşün kaç kuruşluk kıymeti olur? Ama biz insan olarak tarafımızı belli etmek. Bu haksızlığa karşı doğru yerde durmak. Mazlum insanların yanında durma açısından biz yürüyüşü önemsiyoruz. Bu toplumsal ve sivil bir itaatsizliktir. Bir başkası siyasi çalışmayı yapabilir. Bu da kıymetli. Bir başkası havadan, karadan, denizden yardım götürür. Bu da kıymetli. Bir başkası dua eder, bu da kıymetli. Tüm bu kıymetleri birbirinden ayırmadan, biz insan olarak sorumluluklarımızı yerine getirelim. Daha önceden 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde dünyaya verdiğimiz o görsel mesajla birlikte biz bunu Ayasofya'nın önünden bir kere daha vereceğiz. Arkasından açıklamasını yapacağım. Boğazda çok daha farklı görsellerimiz olacak. Eğer burada mesajımızı insan onurunu kurtarabilecek bu eylemlerimizle birlikte bunu mutlaka Gazze'deki bu olumsuzluğu bu yanlışı bir şekliyle düzeltmek, belki de o söylediğiniz gibi bu yanlışlara ses çıkartmayan global kuruluşlar, Birleşmiş Milletler gibi İnsan Hakları Komisyonları gibi fonksiyonu devre dışı kalmış kurumların yeniden yapılanması için bunların bir altlık oluşturacağına ben inanıyorum" dedi.