İstanbul'da Hava Kirliliği Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Hava Kirliliği Arttı

Hava kirliliği İstanbul'da Göztepe'de en yüksek, Kumköy'de en düşük seviyede ölçüldü.

14.03.2025 19:16
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İstanbul'da hava kirliliği değerlerinde en yüksek seviye Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçüldü.

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğinin yer yer artış göstermesine neden oluyor.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla şöyle ölçüldü:

"Aksaray 69, Alibeyköy 92, Arnavutköy 55, Avcılar 37, Bağcılar 45, Başakşehir MTHM 55, Beylikdüzü 56, Beşiktaş 57, Büyükada 30, Esenler 58, Esenyurt MTHM 55, Göztepe D-100 108, Kadıköy 48, Kandilli 42, Kandilli MTHM 50, Kartal 48, Kağıthane 49, Kağıthane MTHM 49, Kumköy 6, Maslak 40, Mecidiyeköy MTHM 55, Sancaktepe 50, Sarıyer 38, Selimiye 32, Silivri MTHM 51, Sultanbeyli MTHM 54, Sultangazi-1 16, Sultangazi-2 41, Sultangazi-3 55, Sultangazi MTHM 55, Tuzla 64, Yenibosna 55, Çatladıkapı 34, Ümraniye 44, Ümraniye MTHM 32, Üsküdar 35, Üsküdar MTHM 46, Şile MTHM 54, Şirinevler MTHM 49."

İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileri

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle:

"Aksaray 69, Alibeyköy 60, Arnavutköy 55, Avcılar 31, Başakşehir 49, Bağcılar 38, Beşiktaş 48, Beylikdüzü 72, Büyükada 26, Çatladıkapı 28, D-100 117, Esenler 57, Esenyurt 46, Kadıköy 41, Kandilli-1 35, Kandilli-2 42, Kartal 41, Kağıthane-1 41, Kağıthane-2 47, Kumköy 6, Maslak 34, Mecidiyeköy 54, Sancaktepe 42, Sarıyer 42, Selimiye 33, Şile 55, Silivri 43, Şirinevler 42, Sultanbeyli 45, Sultangazi-1 13, Sultangazi 2 34, Sultangazi-3 48, Sultangazi-4 49, Tuzla 80, Yenibosna 51, Ümraniye-1 19, Ümraniye 2 27, Üsküdar-1 33, Üsküdar-2 38."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hava Kirliliği Arttı - Son Dakika

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