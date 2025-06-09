İstanbul'da Kültür Sanat Haftası - Son Dakika
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İstanbul'da Kültür Sanat Haftası

09.06.2025 10:49
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İstanbul'da 11-15 Haziran'da etkinlikler, konserler ve sergilerle dolu bir kültür sanat haftası düzenleniyor.

İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere, geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 13 Haziran'da "Bir Taşın Hafızası" tiyatrosu ve "Destanların Dansı" dans gösterisi, 15 Haziran'da ise "Bulaşıkçılar" oyunu izleyiciye sunulacak.

"Kel Diva" oyunu 11 Haziran'da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Dijital Sanat Festivali 11-15 Haziran'da yapılacak

Teknolojinin dönüştürücü gücüyle sanatın ilham verici dünyasını buluşturan İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından önemli isimleri sanatseverlerle bir araya getirecek.

Ön gösterimini Paris'te yapan ve Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olan IDAF, "Connecting" (Bağlanıyor) temasıyla gerçekleştirilecek.

Festivalde, dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserleri sergilenecek, ayrıca çocuk ve gençlik atölyeleri, tiyatrolar, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller, görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek.

Konserler

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 13 Haziran'da "Orbi", 15 Haziran'da "CRR Türk Müziği Topluluğu" konserleri gerçekleşecek.

AKM'de 11 Haziran'da "Tekfen Filarmoni Orkestrası & Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu", 14 Haziran'da "Camerata Salzburg & Fazıl Say" ve "Yurdal Tokcan'ın Hicaz Meydan Faslı", 15 Haziran'da ise Milli Kurtuluş Gününde Azerbaycan'a Armağan Karcığar Faslı ve Azeri Türküler" konserleri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Serdar Ortaç, 11 Haziran'da Alan Parsons, 12 Haziran'da Ajda Pekkan, 13 Haziran'da Erdal Erzincan, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Tolga Sağ, 14-15 Haziran'da Semicenk konser verecek.

"Pera Klasikleri: Viyana'dan Ezgiler-Der Wiener Kontrabass" konseri 14 Haziran'da Pera Müzesi'nde düzenlenecek.

"Gökhan Özen 25. Yıl Konseri" 14 Haziran'da BtcTurk Vadi Açıkhava'da izleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Sanatçı Aylin Eskinazi'nin "Saklambaç Oynarken" adlı kişisel sergisi 12 Haziran'da Yapı Kredi bomontiada Galeri'de açılacak.

Ressam Ömer Onay'ın "Yitik Alemler", "Zamandan Önce" ve "Noktrün" serilerini bir araya getirdiği "Bilinç Akışı" sergisi, 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

Tapu ve Kadastro Arşiv Dairesinin zengin koleksiyonlarından uzmanlarca derlenen "Toprağın Hafızası" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlıyor.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın, şehrin ikonik özellikli tarihi yapılarına odaklanan "İstanbul'u Sevmek" sergisi izlenime sunuldu.

Hattat Savaş Çevik'in öğrencilerinin Ma'kıli türünde hat eserlerine yer verilen "Mizan" sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde görülebiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformunun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılına özel hazırlanan "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğinde ???????hazırlanan "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle bu yıl "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Yeditepe Bienali", 18 Haziran'a kadar İstanbul'da Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarları ve Nuruosmaniye Camisi Mahzeni'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Sanatçı Seyed Davoud'un son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kültür Sanat Haftası - Son Dakika

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