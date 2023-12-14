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İstanbul'da Mezar Yeri Ücretlerine Zam - Son Dakika
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İstanbul'da Mezar Yeri Ücretlerine Zam

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) İstanbul’da 2024 yılının mezar yeri ücret tarifesi belirlendi. Mezarlık fiyatlarına ortalama yüzde 58 zam yapıldı. En ucuz boş mezar yeri bedeli 4 bin 470 TL, en pahalı boş mezar yeri ücreti ise 69 bin 770 TL oldu.

İstanbul\'da Mezar Yeri Ücretlerine Zam
14.12.2023 - 20:23,
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İstanbul'da mezarlık hizmetlerine yüzde 54.15 oranında zam yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü oturumu Saraçhane'de bulunan İBB binasında gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul'da bulunan mezarlıklarda gerçekleştirilen defin işlemleri ve mezarlık hizmetlerine yüzde 54,15 oranında zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı dördüncü oturumu Saraçhane'de bulunan İBB binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Gerçekleştirilen oturumda İstanbul'da bulunan mezarlıklarda gerçekleştirilen defin işlemleri ve mezarlık hizmetlerine yüzde 54,15 oranında zam yapılması teklifi için oylamaya sunuldu. Belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunmuş olduğu gruba göre 4 bin 470 lira ile 69 bin 770 lira arasında değişiklik gösterecek. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen tarifeyle birlikte gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olarak devam edecek. Tabutlu defin 740 lira, tek kişilik briket lahit bin 850 lira olarak kabul edilirken, yer bedeli hariç kabir nakli ise 3 bin 730 lira olarak belirlendi.

İBB Meclisi tarafından 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları ise şu şekilde belirlendi; Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy birinci kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet, Kuruçeşme, Ortaköy, Emirgan'da cenaze için yer bedeli 11 bin 790 lira olarak belirlendi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 liradan 34 bin 890 liraya yükselirken, boş mezar yeri bedeli ise 45 bin 260 liradan 69 bin 770 liraya çıkarıldı. Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar, Sahrayı Cedit, Çamlıca, Hasköy, Kocatepe gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 2 bin 30 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 9 bin 075 liradan 13 bin 990 liraya yükseldi. Boş mezar yeri bedeli için ise fiyatlandırma 18 bin 150 liradan 27 bin 890 liraya çıkarıldı. Çocuk cenazeleri için yer bedeli ise 2 bin 30 lira olarak belirlendi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi üçüncü grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 110 liradan 170 liraya, boş mezar yeri 6 bin 50 liradan 9 bin 330 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 3 bin 25 liradan 4 bin 660 liraya çıkarıldı. Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya mezarlıklarının içinde bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 170 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli bin 450 liradan 2 bin 240 liraya, boş mezar yeri 2 bin 900 liradan 4 bin 470 liraya, çocuk mezarı yeri ise 55 liradan 80 liraya yükseltildi. yükseltildi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 550 liradan 850 liraya yükseltildi. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri ise 5 bin 810 liradan 8 bin 860 liraya yükseltildi. Öte yandan gayrimüslimlere ait mezarlıklarda boş mezar yeri 9 bin 440 liradan 14 bin 550 liraya yükseltildi. Öte yandan müdürlük tarafından yaptırılan mezar yeri üst yapı bedeli (Kalın beyaz mermerden yapılı, kitabe baş taşlı, yazı dahil) ücreti ise 6 bin liradan 9 bin 250 liraya yükseltildi.

Kaynak: ANKA
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