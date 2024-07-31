İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

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İstanbul'da faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-14' operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, adam öldürmeye teşebbüs, kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

31.07.2024 09:48
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İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli, 'KUYU-14' operasyonlarında yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından oeparsyonun detaylarını açıkladı.

Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen 'KUYU-14' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs', '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet', 'Yağma', 'Silahla Tehdit', 'İş Yeri Kurşunlaması', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Mala Zarar Verme' suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 14'ü tutuklanırken, 1'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Bahçelievler'de 26 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Mala Zarar verme' eylemini yaptıkları, Sultanbeyli'de 03 Temmuz 2024 tarihinde E.S.K. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir'de 03 Temmuz'da S.O. ve M.O. isimli 2 farklı iş yerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da 11 Temmuz ve 13 Temmuz tarihlerinde 6 farklı iş yeri kurşunlama tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin 25 Hazairan ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplamda 10 farklı eyleme karıştıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu: 7 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, otomatik tabanca, hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İstanbul\'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika

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