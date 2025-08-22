İstanbul'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

22.08.2025 13:09  Güncelleme: 14:23
Eyüpsultan'da Muammer Öztürk'e yönelik silahlı saldırıda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk'e (48) silahlı saldırı düzenlenerek öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ AMA...

Akşemsettin mahallesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda sabah işine gitmek için otomobiline binen Muammer Öztürk uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Muammer Öztürk hayatını kaybederken, saldırganlar olayın ardından kaçtı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine 2 kişi olarak geldikleri, bir şüphelinin ise araca ateş ettiği görüldü.

SİLAHI KULLANAN 18 YAŞINDA

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayda silah kullanan M.T.U.(18) Beylikdüzün'de düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayla ilgili 17 yaşındaki N.B.A.'nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Saldırının eskiye dayalı bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.U ile N.B.A. tutuklanırken, M.C.B. yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

