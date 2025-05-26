İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine ilişkin 43 sanık hakkında iddianame

Kağıthane'de bir polis memurunun şehit edildiği olayda kullanılan silahın yasa dışı olduğunun tespiti üzerine açılan davaya ilişkin 43 sanık hakkında hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kağıthane'de, 25 Ağustos 2023'te açılan ateş sonucu şehit edilen polis memuru Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların Türkiye'de üretilmeyen bir markaya ait bir silahtan çıkması, yasa dışı olduğu belirlenen bu silahların Anadolu Yakası'nda daha yoğun bulunduğu bilgisi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Muhammed Metehan Yazar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, 43 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, teknik ve fiziki takipler sonucunda Ankara merkezli Toprak Silah Sanayi AŞ ile İstanbul'daki Balistik Savunma Sanayi AŞ arasında yasa dışı silah trafiği olduğu belirlendiği, söz konusu firmaların, Glock marka tabancalara benzer silahları "Ar-Ge çalışması" adı altında üretip, sahte ibarelerle piyasaya sürdüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Şirket yetkilileri şüpheli Mustafa K. ve Süleyman Ç'nin, bu parçaları "Balistik Savunma Şirketi" adına İstanbul'a taşıdıkları aktarılan iddianamede, Glock markasının teknik yapısı örnek alınarak üretilen silahların piyasaya tescilsiz, markasız ve seri numarasız olarak sürüldüğü, bunun da yasa dışı üretimin kamufle edilme stratejisi olduğu ifade edildi.

İddianamede, UTAŞ markasının gerçek üretici firmayla ilgisi olmadığı, yalnızca piyasada yasal bir görünüm oluşturmak amacıyla kullanıldığı, şirket yetkililerinin, bu parçaları İstanbul'a taşırken Ankara'daki firmadan temin ettiği kaydedilerek, özellikle üretimde Glock tabanca şablonlarının kullanılmasının yasa dışı üretimin gizlenmesi amacıyla paravan üretim yöntemi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Faaliyetlerin yasal belgelerle gizlenmeye çalışıldığı, yasa dışı üretilen silahların üçüncü kişilere satılıp, suç örgütlerine ulaştırıldığı ve bu yolla kamu güvenliğini tehdit edecek düzeyde suç işlenmesi riskinin arttığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, 43 sanık hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma" suçundan 22 yıldan 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Polis memurunun şehit edilmesi

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, 25 Ağustos 2023 gecesi bir adrese baskın yapılmış, şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıkmıştı.

Çatışmada yaralanan polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik hastaneye kaldırılmış, Telli burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden, bir polis memurunu da yaralayan suç örgütüne yönelik 51 sanığın yargılandığı davada 18 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.