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İstanbul'da Yollarda Gizli Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Yollarda Gizli Buzlanma Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulundu. Yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği kaydedildi.

İstanbul\'da Yollarda Gizli Buzlanma Uyarısı
11.01.2024 - 15:29,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
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