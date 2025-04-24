İstanbul'daki Depremler Hakkında Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki Depremler Hakkında Açıklama Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 5.9 büyüklüğünde en büyük deprem sonrasında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

24.04.2025 13:04  Güncelleme: 13:53
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(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'da İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Özellikle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedildi. Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezlerimize gelen ihbarları değerlendirilmesi sonucu, herhangi bir can kaybı yaşanmadı, deprem sebebiyle yaralı vatandaşlarımız bulunmamaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD'da İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, şöyle konuştu:

"16 bin 712 çağrı geldi, bunlardan 995'i depremle ilgiliydi"

"Saat 12.49'da Marmara Denizinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, özellikle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedildi. Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri artçı deprem sayısı dokuz oldu. Depremden 26 dakika sonra saat 13.15'te TAMP yani Türkiye afet müdahale planı İstanbul devreye girdi. Tüm afet gruplarının temsilcileri, hem Ankara'da hem bu mekanda AFAD Başkanlık Afet Acil Durum Merkezleri Ankara ve İstanbul olmak üzere toplandı. Saat aramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezlerimize gelen ihbarları değerlendirilmesi sonucu şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı, deprem sebebiyle yaralı vatandaşlarımız bulunmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi.

AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personel görevlendirdik. Barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirildi. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız, dün gece camilerimizde 50 binin biraz üzerinde yine vatandaşımız da okul, yurt ve Sosyal tesislerimizde barındırıldı. Yani toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın dün gece barınma talepleri karşılandı. Yine Türk Kızılay'ı İstanbul koordinasyonunda 38 belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 36 ikram çadırı, 99'a Kızılay'ımıza ait olmak üzere ikram aracı ama yine belediyelerin hepsi ve sivil toplum kuruluşlarımızda yine bu noktada beslenme çalışma grubumuzun destek paydaşları ile birlikte 286 araç ve bin 508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık.

"Devletimiz, tüm kurumları ile birlikte sahadadır"

Ne yaptılar bu arkadaşlarımız? 348 dağıtım noktasında, 527 bin çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerinde ekran malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak ve soğuk içecek ile 500 binin üzerinde su dağıtıldı. Tam İstanbul, bu mekanda, az önce arkadaşlarımızla birlikte 23 çalışma grup Başkanlarımızı ve onların İl Müdürleri ile birlikte toplantı da yaptık. 13.15'ten itibaren bu mekanda, İstanbul'da, 23 çalışma grubumuzdaki görev alan tüm destek gruplarımızda beraber burada emeği olan ismini bildiğimiz bilmediğimiz demiyorum bütün arkadaşlarımızın her birine içişleri Bakanı olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz, tüm kurumları ile birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.  İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Jandarmamıza, sahada, parklarda ve dışarlardaki vatandaşlarımız, evlerine girmeyen vatandaşlarımızın da güvenliği ile ilgili dün gece bizim güvenlik birimlerimizde cansiperane her biri görevlerinin başında sabaha kadar onları beklediler.

"Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almasını istirham ediyoruz"

Sabah aldığımız güvenlikle ilgili brifiengle de gelen rakamlar ve durum gayet iyi. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Deprem Bilim Kurulumuzun bir açıklaması oldu.Bilim kurulumuzun metninden şunu paylaşmak: 'Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, binası ile bir şüphesi varsa vatandaşımızın 112 Çağrı Merkezine mutlaka arayıp bilgi vermesini, çünkü bu kayda giriyor, ve olası artçı sarsıntılara karşı da tedbir elden bırakmamasına vatandaşlarımızdan önleyici bir tedbir tavsiyesi olarak önemle rica ediyoruz.'

Vatandaşlarımızın, resmi yani yetkili kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almasını istirham ediyoruz. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği ilerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, sizler aracılığıyla bir kez daha tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Kaynak: ANKA

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