İstanbul EdUnion Forum 2026: Eğitimde Küresel Dayanışma

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından İstanbul'da düzenlenen İstanbul EdUnion Forum 2026 başladı. 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' temasıyla gerçekleştirilen forumda, eğitim ve emek alanındaki küresel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Forum kapsamında 55 ülkeden 67 eğitim sendikası ile 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütü olmak üzere toplam 132 sendika lideri bir araya geldi.

İstanbul Maltepe'deki bir otelde iki gün sürecek Uluslararası İstanbul Eğitim Sendikaları Forumu'nda (İstanbul EdUnion Forum 2026) küresel belirsizlikler karşısında uluslararası dayanışma imkanları, sendikal iş birliği ve tecrübe paylaşımı değerlendiriliyor. Program boyunca krizlerin şekillendirdiği yeni küresel ortamda eğitim ve emeğin dönüşümüne ilişkin başlıklar masaya yatırılıyor.

Forumda ayrıca Eğitim Temalı 9'uncu Uluslararası Kısa Film Yarışması ile Eğitimden Bir Kare 8'inci Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninin ardından, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Foruma Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Cihad Demirli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'dan 132 sendika temsilcisi katıldı.

'TÜRKİYE SON 23 YILDA EĞİTİM ALTYAPISINDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'

Forumda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Bugün eğitim sistemlerinin önündeki temel soru şudur: Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz? Bakanlık olarak yürüttüğümüz bütün çalışmaları, bu soruya verdiğimiz güçlü cevaplarla şekillendiriyoruz. Malumunuzdur ki bir eğitim sisteminin niteliğini konuşabilmek için öncelikle muhkem bir altyapı ve kapasite zemini oluşturmak gerekir. Türkiye, son yirmi üç yılda eğitim alanında yaptığı devasa yatırımlarla bu zemini önemli ölçüde tahkim etmiştir. Bu noktada kat ettiğimiz mesafeyi Türkiye örneğini bilmeniz açısından birkaç rakamla ifade etmek isterim 2002 yılından bu yana derslik kapasitemizi yüzde 108, öğretmen sayımızı ise yüzde 125 oranında artırdık. Bu büyük sıçrama, eğitim ortamlarının niteliğine de doğrudan yansımıştır. Aynı dönemde, derslik başına düşen öğrenci sayısında ilköğretimde yüzde 39, ortaöğretimde yüzde 33; öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise ilköğretimde yüzde 46, ortaöğretimde yüzde 39 oranında iyileşme sağladık. Bugün ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalaması olan 14 öğrenci seviyesindedir. ortaöğretimde ise 11 öğrenci ile OECD ortalaması olan 13 öğrencinin altındayız" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ, EĞİTİMİ BECERİ VE DEĞER TEMELLİ BİR YAPIYA TAŞIMAYI HEDEFLEMEKTEDİR'

Prof. Dr. Demirli, "Bununla beraber fiziksel kapasitedeki bu gelişimi dijital eğitim altyapısına yönelik yatırımlarla da destekledik. FATİH Projesi kapsamında dersliklerimizin tamamını etkileşimli tahtalarla donatmış, okullarımızın tamamına internet erişimi sağlamış bulunuyoruz. Özetlemek gerekirse değerli katılımcılar; mevcut öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'inin son yirmi üç yılda atanmış olması, dersliklerimizin yüzde 51'inin yine aynı dönemde inşa edilmiş olması, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında sağlanan tarihi iyileşmeler ile teknolojik altyapıda kaydedilen gelişmeler eğitimde erişim ve kapasiteyi güçlendirmeye yönelik ilk safhanın en önemli kazanımları olarak karşımızda durmaktadır. Biliyoruz ki binalar, derslikler, teknolojik cihazlar ve dijital materyaller eğitimde amaç değil, araçtır. Güçlü bir eğitim sistemi, nicelik göstergelerinin ötesinde, o dersliklerin içinde yetiştirdiği insanın niteliğiyle anlam kazanır. Dolayısıyla Türkiye olarak Muhterem Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsayıcı vizyon ve himayeleri ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in liderliğinde altyapı ve eğitime erişim gibi meseleleri büyük ölçüde geride bıraktığımız ve eğitimi nitelikle tahkim ettiğimiz bir dönemin içinden geçiyoruz. İşte fiziksel altyapı zeminimizi felsefi bir üst akılla birleştiren, bu nitelik mücadelemizin sahada kurulan en somut, en sistematik yapısı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'dir. Bu model, elimizdeki güçlü teknolojik ve fiziksel altyapıyı kuru bir bilgi aktarım mekanizması olmaktan çıkarıp eğitim süreçlerini beceri, anlam ve değer merkezli bütüncül bir yapıya taşımayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yapay zeka çağında ihtiyaç duyulan, teknolojiyi tüketen bir kitle yerine ona yön veren insan profilini yetiştirmeye yönelik vizyoner bir maarif tasavvurunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜRÜN TOPLUMLAR ARASINDAKİ KÖPRÜLERİNİ GÜÇLENDİREN ROLÜNÜ GELİŞTİRMEYİ SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da "Savaşların, zorunlu göç hareketlerinin, ekonomik kırılganlıkların, dijital dönüşümün ve yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanını etkilediği bir dönemde eğitimin ve emeğin korunması adına yürütülen bu ortak arayış son derece kıymetlidir. Eğitim-Bir-Sen 2015 yılından bu yana 100'ü aşkın ülkede eğitim sendikalarıyla geliştirdiği iş birliği, ülkemizin uluslararası sivil diplomasi kapasitesine önemli katkılar sunmuştur. Bugün İstanbul Forum adıyla daha kıymetli, daha kurumsal ve daha kalıcı bir zemine kavuşan bu girişim, eğitim alanındaki küresel dayanışmanın önemli merkezlerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması bu anlayışın en güzel örneklerinden birisidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel üretimi destekleyen, genç sanatçılarımızın önünü açmayı ve kültürün toplumlar arasındaki dostluk ve köprülerini güçlendiren rolünü geliştirmeyi son derece önemli buluyoruz. Bugün burada ödül alan eser sahiplerini tebrik ederken yarışmalara katılarak duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade eden tüm katılımcılarımızı da gönülden kutluyorum. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ailesine, kıymetli jüri üyelerimize, organizasyon ekibine ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Edunion Forum kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalar eğitim ve emek alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirecek, kültür ve sanat aracılığıyla kurulan bu gönül köprüleri ise milletler arasındaki diyaloğu pekiştirecektir. Kısa film ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren tüm katılımcılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

'EĞİTİMİN HERKES İÇİN TEMEL İNSAN HAKKI OLDUĞUNU BİLEREK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

İstanbul Valisi Davut Gül de "Türkiyemizin eğitim geçmişine baktığımızda, kendi hayatımda başta olmak üzere olumlu bir gelişme olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte eğitime ayrılan bütçe, Türkiye'de bakanlıklar arasında birinci sırayı aldı. Ben köyde doğdum, büyüdüm. Birleştirilmiş sınıfta okudum. Nedir birleştirilmiş sınıf? En iyi siz bilirsiniz; 1, 2, 3 bir sınıfta, 4, 5 başka bir sınıfta. Şimdi İstanbul'a geldik; ikili eğitim yüzde 20'lere kadar düştü, hedefimiz tamamının tekli eğitime geçmesi. Artık okulları sadece derslikten ibaret saymıyoruz; sosyal donatıları, kütüphaneleri, spor salonları, özetle çocuğun, gencin hayatını ilgilendiren her konuda yatırım yapan bir duruma geldik. Daha önemlisi, var olan okullara kılık kıyafetinden dolayı gidemeyen bir dönemden şimdi eğitim alan için de, eğitim veren için de kılık kıyafetin sorun olmadığı; sadece İstanbul'umuzda 1 milyon civarında üniversite öğrencisinin olduğu ve bunlardan isteyen herkesin, talep eden herkesin Kredi Yurtlar Kurumu'muzun yurtlarına yerleştiği bir duruma geldik. Yeter mi? Elbette yetmez. Sorunlarımız var mı? Elbette var. Daha iyisi mümkün mü? Daha iyisi elbette mümkün. İnşallah hep birlikte hem ülkemiz anlamında hem dost ve kardeş ülkeler anlamında, dünyanın birçok yerinde gelen ülkeler anlamında iyi örneklerin çoğaltılarak eğitimin herkes için temel insan hakkı olduğunu bilerek ve uygulayarak daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

'KÜRESEL ADALETSİZLİKLERE KARŞI ORTAK DAYANIŞMA İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYORUZ'

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Bizler Türkiye'nin en büyük sendikası, Eğitim-Bir-Sen olarak sahadan ve mücadeleden beslenen bu tecrübeyi uluslararası emek ve eğitim hareketleriyle paylaşmayı doğrusu bir sorumluluk olarak görüyor, onlarla ortak iyiyi bulmayı ve her şekilde karşılıklı dayanışmayı merkeze koymayı bu anlamda önemsiyoruz. Bizler uluslararası sendika vizyonumuzu tecrübe paylaşımında bulunma, küresel adaletsizliklere ortaklaşa dayanışma içerisinde karşı çıkma konusunda beraber yol yürüyenleriz. Bugün ise karşımızda tekil bir kriz değil, bir bütün olarak belirsizlik var. Çünkü bugün insanlık ilk kez aynı anda ekonomik kırılganlıkları, iklim krizini, küresel göç hareketlerini, yapay zeka devrimini, jeopolitik çatışmaları ve tartışmaları, uluslararası kurumlara duyulan güvensizliği birlikte yaşıyor. Belirsizlik artık geçici bir dönem değil, hepimiz için küresel bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Bu yeni gerçeklik karşısında eğitim ve emek politikalarının yeniden düşünülmesi bir zaruret haline gelmiştir. Belirsizlikler çağında yalnızca ekonomiler ve çalışma hayatı değil, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarına duyulan güven de ağır bir sınavdan geçmektedir. Geçtiğimiz günlerde Cenevre'de gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün genel kurulunda yaşananlar bunun en önemli göstergesidir. Filistin'in geçici gözlemci statüsünü bile hazmedemeyen girişimlere karşı, Filistin'in bu statüsünün kaldırılmasını engelleyen ve uluslararası emek hareketi liderlerinin birlikte gösterdiği kararlı duruş; insan onuru ve haysiyetine ilişkin umudu kaybetmeme ve dayanışmayı büyütme konusunda hepimize önemli bir örnek olmuştur. Orada Memur-Sen başkanlarımız ve sendika başkanlarımızla başlattığımız protestonun salonun tamamında karşılık bulmasından dolayı duyduğum mutluluğu burada ifade ederken, umudumuzu büyütmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum ve Filistinli arkadaşlarımıza da 'yalnız değilsiniz' diyerek hepinizi bir kez daha alkışlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.